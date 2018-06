Ilva | lunedì Di Maio vede i sindacati

Ilva - Di Maio convoca i sindacati lunedì al Mise : Roma - Dopo aver incontrato nei giorni scorsi i commissari straordinari dell' Ilva , il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ha convoca to i sindacati al Mise per lunedì prossimo alle 15. ...

Ilva - Calenda : “Rottura incomprensibile - populismo sindacale”. Emiliano : “Hai fallito”. Operai in assemblea da lunedì : “populismo sindacale e sindacalismo politico”. Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale tra sindacati e ArcelorMittal, capo cordata di AmInvestco, aacquirente di Ilva, Carlo Calenda ce l’ha con Cgil, Cisl, Uil e Usb per il mancato accordo con la cordata che entrerà in possesso degli stabilimenti attualmente in amministrazione controllata. Il naufragio dell’intesa viene definito “incomprensibile” ...