Ilva | Di Maio riprende incontri

Ilva primo "vero esame" per il ministro Di Maio : il futuro dello stabilimento è in bilico : Sarà l'Ilva il primo vero scoglio del ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Si riapriranno a breve gli incontri sul futuro dello stabilimento. Dopo il round con i Commissari straordinari della settimana scorsa il ministro...

Ilva : Furlan - Cisl - : da Di Maio 'un passo avanti importante' : Roma, 13 giu. , askanews, La leader della Cisl, Annamaria Furlan, dice di aver appreso dalla stampa l'ipotesi di una proroga per i commissari dell'Ilva. E giudica un 'passo avanti importante' le ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Ilva : Di Maio - ascolteremo parti - tutto sarà fatto con responsabilità : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “La soluzione sull’Ilva non la dico qui. Si devono ascoltare i Commissari, i potenziali acquirenti, i sindacati, le associazioni che si occupano di tutela dell’ambiente a Taranto, il sindacato. Dopo questi incontri verificheremo lo stato dell’arte della trattativa e capiremo quali sono le soluzioni”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ...

Ilva - Di Maio tratta : 'Da Grillo opionioni - decido io' : E' la prima volta che a Beppe Grillo viene detto: 'Parla per sé, sono solo opinioni personali'. E ha avuto l'ardire di dirlo Luigi Di Maio, che del fondatore di M5S - il quale in verità ha sempre ...

Ilva - DI MAIO STOPPA GRILLO/ La trasformazione di Giggino Tsipras : Sulla chiusura dell'ILVA Luigi Di MAIO non sembra avere le stesse posizione della campagna elettorale, ora che è diventato ministro dello Sviluppo economico. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoLA FLAT TAX AIUTA I RICCHI?/ Non è questo il guaio che fermerà la tassa piatta, di S. Luciano

Di Maio : 'Sull'Ilva Grillo esprime solo posizioni personali. Vedrò io' : Così oggi il vicepresidente del Consiglio Di Maio dopo che il garante del Movimento 5 stelle aveva ipotizzato per la più grande acciaieria d'Europa una riconversione bonificando l'area, magari con ...

Ilva - allarme ambientalisti. Di Maio stoppa Grillo : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Ilva - Di Maio stoppa Beppe Grillo : "Opinioni personali" : Luigi Di Maio stoppa Beppe Grillo "derubricando" la sua proposta sull’Ilva a parere personale: "Grillo, come altri, in questo momento esprime opinioni personali". Il fondatore del MoVimento 5 Stelle aveva parlato non di chiusura (come lui stesso ha poi precisato) ma di riconversione dell’Ilva di Taranto, con conseguente bonifica dell’area e successiva creazione di un parco.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, intervistato questa ...

Ilva - perché ora nel M5S è scontro tra Grillo e Di Maio : Il comico-fondatore del movimento pensa di trasformare l'acciaieria in un parco di archeologia industriale; il giovane leader invece invoca cautela

Ilva - Di Maio stoppa Grillo/ Ambientalisti “campi contaminati” - Calenda “Il più grande investimento al sud" : Ilva, Di Maio stronca Grillo: "da Beppe solo opinioni personali". Il fondatore M5s aveva detto "addio" all'acciaio in Puglia, col commento dell'ex ministro Calenda "un delirio"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:25:00 GMT)