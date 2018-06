Il vertice Conte-Macron? Tarallucci e champagne

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Ultime notizie : sui migranti c'è una linea comune? : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: Ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:04:00 GMT)

Cosa ha ottenuto Conte dal vertice con Macron : Alla fine è stato l'incontro dell''intesa perfetta', come lo ha definito Le Monde facendo sue per parole usate dagli italiani. E sì che 48 ore fa era stato cancellato, secondo gli auspici di Matteo ...

Cosa ha ottenuto Conte dal vertice con Macron : Alla fine è stato l’incontro dell’”intesa perfetta”, come lo ha definito Le Monde facendo sue per parole usate dagli italiani. E sì che 48 ore fa era stato cancellato, secondo gli auspici di Matteo Salvini. Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron pare abbiano tutta l’intenzione di continuare a cercarsi, a capirsi, a coordinarsi. Ecco il primo risultato del viaggio del Presidente del Consiglio a Parigi: una ...

AQUARIUS E MIGRANTI - vertice MACRON-CONTE/ Ultime notizie : tra Francia e Italia c'è intesa solo sugli hotspot : Caso AQUARIUS, pace Conte-Macron: Ultime notizie Italia-Francia, 'lavoriamo su riforma Dublino'. Salvini: 'nave MIGRANTI in Spagna, no crociera'.

Tanti sorrisi e pochi fatti A buca il vertice Macron-Conte : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron dopo le polemiche di questi giorni per le critiche da parte di Parigi per la vicenda Aquarius. I due si sono stretti la mano e hanno discusso dell'ipotesi di hotspot per i migranti nei Paesi di origine, soprattutto in Libia e in Niger. "Abbiamo parlato di immigrazione ed eurozona, e questi due temi sono test per l'Europa e test per i nostri due Paesi", ha affermato ...

Migranti - il vertice Macron-Conte : "Rivedere Dublino" : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron dopo le polemiche di questi giorni per le critiche da parte di Parigi per la vicenda Aquarius. I due si sono stretti la mano e hanno discusso dell'ipotesi di hotspot per i Migranti nei Paesi di origine, soprattutto in Libia e in Niger. "Abbiamo parlato di immigrazione ed eurozona, e questi due temi sono test per l'Europa e test per i nostri due Paesi", ha affermato ...

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Presidente Francia : “su Italia peso migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Migranti - vertice a Parigi : Trump benedice la linea dura di Conte : Pacca sulle spalle, sorrisi, Macron accoglie il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Eliseo mettendo alle spalle le tensioni dei giorni scorsi. Italia e Francia hanno bisogno l'uno dell'altro ...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

AQUARIUS - ‘PACE’ CONTE-MACRON/ vertice Italia-Francia : “hotspot in paesi d’origine dei migranti” : Caso AQUARIUS, oggi Vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Conte a Parigi da Macron - vertice con al centro il nodo dei migranti : Salvini difende la sua linea dura mentre il premier tenta di ricucire lo strappo chiedendo alla Francia collaborazione sui migranti e sostegno per la riforma del trattato di Dublino -

Luigi Di Maio - l'ultimo disastro : 'Niente scuse - il vertice di Conte e Macron...' - come si ridicolizza : Farebbe quasi ridere, Luigi Di Maio , se il suo essere al di fuori dal mondo in questi giorni non fosse l'inquietante spia di qualcosa che non va dentro il governo. Il vicepremier, finito nella centrifuga politico-giudiziaria dello stadio di Roma che lo chiama in causa ...

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)