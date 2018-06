Il tributo a Chester Bennington a Milano | in arrivo la seconda edizione di One More Light

optimaitalia

: Il tributo a #ChesterBennington a Milano, in arrivo la seconda edizione di One More Light Memorial: info e bigliett… - OptiMagazine : Il tributo a #ChesterBennington a Milano, in arrivo la seconda edizione di One More Light Memorial: info e bigliett… - s3gatidallarete : Tutti riuniti in memoria di Chester Bennigton - Mydreamspress : Si terrà all’Alcatraz di Milano, il secondo tributo italiano dedicato a Chester Bennington, il cantante dei Linkin… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Dopo il successo dello scorso anno, torna per unail concerto, OneMemorial. L'evento sarà dedicato al cantante frontman dei Linkin Park, scomparso il 20 luglio 2017 a soli 41 anni.Il concertosi terrà all'Alcatraz il prossimo 22 settembre, in una giornata dedicata alla musica dei Linkin Park, grazie alla presenza di numerose tribute band sul palco: saranno undici le band che durante il concerto reinterpreteranno i brani più famosi dei Linkin Park.A partire dalle ore 15, infatti, si alterneranno sul palco le seguenti band: Black Sheep, Codename, Delirious, Colors Void, Dual Project, Living Theory, Nero Argento, Ivan King, Lost In The Dream, Pure e Ravenscry. Headliner della serata, invece, saranno i Julien-K, un gruppo con cuicollaborò diverse volte e con cui ha ...