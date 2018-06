Il tribunale-tenda è allagato A Bari udienze nell' atrio

Il tribunale di Bari in tenda - in nome del popolo italiano : E’ doveroso augurare ogni fortuna all’esecutivo appena insediatosi. Se soltanto la prima riunione del Consiglio dei ministri si potesse tenere in una delle tre tensostrutture con bagni chimici esterni montate in fretta e furia in un parcheggio antistante il Palazzo di giustizia di Bari – dopo lo sgombero decretato dal rischio di crollo strutturale – forse l’intera compagine governativa avrebbe ben chiara la scala di priorità della propria futura ...

Invasione di gatti tra una sentenza e l'altra : non c'è pace per il tribunale-tenda di Bari : Invasione di gatti fra un sentenza e l'altra. Anche le tende rischiano di diventare inagibili: animali, forse gatti, sono entrati nella notte, lasciando peli e impronte sulle sedie, in una delle tre ...

Bari - il tribunale è inagibile : le udienze si fanno in tenda : Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Continua a leggere L'articolo Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda proviene da NewsGo.

Bari - il tribunale è inagibile : le udienze si fanno in tenda : Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda Continua a leggere L'articolo Bari, il Tribunale è inagibile: le udienze si fanno in tenda proviene da NewsGo.