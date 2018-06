Il più acquistato degli iPhone 2018 | modello LCD in pole position

optimaitalia

(Di sabato 16 giugno 2018) Tre saranno gli: due top di gamma di razza, contraddistinti da schermi OLED rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, ed un terzo device dal prezzo inferiore, provvisto di un display LCD da 6.1 pollici. Sarebbe sbagliato pensare che quest'ultimosi limiterà a fare da contorno ai primi due, almeno stando al report di recente pubblicato da 'The Wall Street Journal', secondo cui il maggior numero di richieste proverrà proprio dal melafonino da 6.1 pollici con display LCD, tant'è che le spedizioni dei primi due modelli si prevede non riusciranno a pareggiare il numero rispetto al terzo (cosa che starebbe costringendo l'azienda californiana a rivedere i propri ordini presso i fornitori).Oltretutto pare che la tecnologia LCD non verrà abbandonata con quest'ultimo, visto che si prevede possa rientrare anche nella line-up 2019. Del resto, produrre dispositivi con ...