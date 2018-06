Fca - Toninelli : 'Quello di Marchionne mi pare buon piano. Accompagneremo cambiamento' : TORINO - 'Ho ascoltato le parole di Marchionne, mi sembra un buon piano'. Così il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a margine dell'inaugurazione della quarta...

Il piano di Marchionne - tra azzeramento del debito e nuove tecnologie Video : Un look composto da felpa, camicia a quadri e una cravatta, elemento insolitamente elegante per il ceo di FCA, che negli anni ha abituato a uno stile semplice, ma efficace, proprio come il soggetto. Così Sergio Marchionne si mostra alla presentazione del piano al 2022, che ha il sapore di un addio al gruppo Fiat/FCA, col quale un dolce connubio dura dal 2004. Il punto principale pare ambizioso, ma realizzabile: azzerare il debito entro giugno. ...

FCA/ Marchionne e il piano industriale che prepara la vendita : Ieri c'è stata la presentazione del piano industriale di Fca. Sergio Marchionne sembra aver parlato anche ai possibili compratori oltre che agli investitori. FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:06:00 GMT)FCA RUMORS/ L'addio di Marchionne e i numeri che spingono alla vendita, di F. OppedisanoFCA/ Divorzio dall'Italia, l'ultima missione di Marchionne, di U. Bertone

Marchionne - il piano Fca : 9 miliardi di investimenti nell’auto elettrica : Sergio Marchionne ha annunciato per Fca una posizione finanziaria netta positiva a fine giugno. Nel farlo ha esibito una cravatta blu ben annodata al collo: segnale che il target tanto ambito verrà centrato...

Marchionne e il piano Fca : "Debito azzerato; stop diesel - ok elettrico" : Tanta attesa per la presentazione, a Balocco, del piano industriale Fca per il prossimo quadriennio., con l'a.d. Sergio Marchionne che ha esposto i punti essenziali di un progetto "solido e coraggioso"...

Fca - Marchionne : piano solido - coraggioso : 14.37 In cravatta, indossata -come promessonel giorno dell'estinzione del debito Fca, l'ad Marchionne presenta il nuovo piano industriale, al Capital Markets Day di Balocco (VC). "Dal 2004, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i target finanziari. Il nuovo piano è "solido e coraggioso", dice. "Ci aspettiamo che per il 2021-2022 manterremo e aumenteremo la capacità industriale in Europa e in Italia attraverso ...

Marchionne in cravatta per il nuovo piano Fca. "Promessa mantenuta" : "Quello che ascolterete è un piano solido e coraggioso". Sergio Marchionne definisce così il nuovo business plan quinquennale del gruppo Fca, presentato oggi a Balocco. Il manager è arrivato, non ...

Fca : a Balocco la "maratona Marchionne" per presentare il nuovo piano : Balocco - Otto ore di conferenza stampa per illustrare le strategie de gruppo Fca nei prossimi quattro anni. Parte questa mattina alle dieci la maratona Marchionne. L'appuntamento per analisti e ...

Fca - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela strategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...