' Il Pd sconfitto a San Pietro e la ricerca dell' alternativa perduta'

Pallamano - Serie A maschile 2018 : Junior Fasano - lo Scudetto è tuo! Conversano sconfitto 29-23 : È festa in casa della Junior Fasano , che questa sera ha conquistato il terzo Scudetto della sua storia, nell’ambito della finale della Serie A di Pallamano maschile 2017/18. Un 29-23 di gara-3 senza appello contro il Conversano , che dopo un buon primo tempo punto a punto si è dovuto arrendere nella ripresa, crollando sotto i colpi di un recuperato Alves Leal e Guido Riccobelli, autori di 18 gol. Grande prestazione anche per il portiere ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : a Conversano gara-1 delle finali Scudetto - Fasano sconfitto 29-26 : Va al Conversano gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano maschile , grazie ad una maestosa prova dei ragazzi allenati da Alessandro Tarafino nel derby pugliese contro la Junior Fasano , vinta in rimonta con il punteggio di 29-26 . Avvio di gara in favore dei biancoazzurri, che pur privi di Alves Leal e Paolo De Santis si portano sul 4-0 dopo neanche dieci minuti, costringendo gli avversari al time-out. Tornati in campo è Jacopo Lupo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...