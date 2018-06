Il patto Salvini-Di Maio per spartirsi la Rai | Tg2 alla Lega | Tg3 al M5s

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) L'inchiesta della Procura di Roma sulla costruzione del nuovo stadio nella Capitale ha rallentato la trattativa, ma l'accordo tra Matteoe Luigi Diper lo spoil system in Rai è praticamente definito. La "derenzizzazione" di Viale Mazzini è in cima alle priorità del governo giallo-verde.Non è un caso che Di, da giorni, stiano preparando il terreno, riscaldando l'ambiente, per mettere le mani sul servizio pubblico televisivo. Il ministro dell'Interno, dallo studio di Otto e mezzo su La7, è stato il più esplicito: "I partiti non saranno fuori, ma faranno scelte intelligenti. Dobbiamo nominare noi. Faremo scelte equilibrate e intelligenti, a differenza di chi ci ha preceduto, perché alcuni tg della Rai sembrano quelli degli anni '20 e degli anni '30. Non faccio nomi e cognomi, lascio giudicare ai telespettatori". La missione sarà, dunque, far sentire anche nella ...