Il museo di Capodimonte a Napoli secondo Sgarbi

La Borsa Italiana finanzierà il restauro delle opere al museo di Capodimonte di Napoli : Mercoledì 6 giugno a Napoli la presentazione del progetto “Rivelazioni – Finance for Fine Arts” al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Borsa Italiana sceglie Napoli per la terza edizione di “Rivelazioni – Finance for Fine Arts”, il progetto dedicato alla raccolta di risorse destinate al restauro delle opere d'arte.Continua a leggere