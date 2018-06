Il Mondiale dei tatuaggi? Lo ha già vinto l’Islanda

Russia 2018 - per gli scommettitori sarà il Mondiale dei record : Italia o no, la Coppa del Mondo resta l'evento dell'anno e attorno ad esso si muove una folla di scommesse che si potranno giocare anche On Demand e anche nel corso del Mondiale. La principale ...

Giornata Mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella : 'Scuola presidio per la tutela dei diritti dell'infanzia' : "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il ...

Fabio Cannavaro : "Sarà il Mondiale dei giovani fenomeni. Balotelli? Pronto per essere il leader" : Stare fuori dai Mondiali e fare da sparring partner ai francesi in amichevole "servirà ad aprirci gli occhi". Parola di Fabio Cannavaro che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato senza mezzi termini che "i francesi sono molto più avanti di noi". L'Italia ha bisogno di ripartire, per Cannavaro, e Roberto Mancini potrebbe essere la chiave giusta."Mi piace che abbia fatto giocare tutti, fregandosene delle critiche. Far ...

Boxe - quando combatteranno Anthony Joshua e Deontay Wilder? Il match del secolo per il Mondiale dei massimi : accordo vicino : quando si disputerà l’attesissimo match tra Anthony Joshua e Deontay Wilder? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati di Boxe. L’incontro che metterà in palio tutte le cinture mondiali dei pesi massimi è infatti già stata ribattezzato come il match del secolo: da una parte il britannico Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO; dall’altra lo statunitense iridato della WBC. Le due parti devono ancora trovare ...

Bilderberg : il gruppo dei "poteri forti" e le teorie del complotto Mondiale : Il meeting di Torino del maggio 2018 richiama la storia del gruppo di potenti nato nel 1954 tra ricostruzione e Guerra Fredda, fino all'Europa unita e alla globalizzazione

Kazan - il Mondiale dei Tartari - : Dopo le Universiadi del 2013, i Mondiali di Nuoto del 2015, la Confederation Cup del 2017, Kazan torna ad accendere l'estate degli appassionati di sport, con un ricco programma di partite mondiali: ...

Russia 2018 : il Messico vince il Mondiale dei social network - che punta al record - : Le 32 finaliste valgono oltre 123 milioni di fan su Facebook, Twitter e Instagram. In Brasile nel 2014 il record di cinguettii e post che in Russia cadrà

Roma è diventata il centro della politica Mondiale dei sovranisti : Il presidente del Consiglio Conte chiede la fine della “solidarietà simulata” Amburgo, 6 giu - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il suo primo intervento di fronte al Senato italiano, ha ribadito l'impegno politico del nuovo governo nel contesto europeo, ma allo s

Giornata Mondiale dell’Ambiente - i Geologi : “contrastare l’inquinamento da plastica incentivando le attività di recupero e di riciclo dei materiali plastici” : “L’uso indiscriminato e l’abbandono di tonnellate di rifiuti plastici non biodegradabili nei mari e negli oceani costituiscono una grave minaccia e un pericolo per l’habitat marino ricco di biodiversità e fondamentale per la vita dell’uomo”. Lo dichiara Vincenzo Giovine, Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi e coordinatore della Commissione Ambiente CNG, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente 2018 che si celebra il 5 ...

Così il ciclone Trump sconvolge l’equilibrio Mondiale dei commerci : L’ordine mondiale come lo conoscevamo dal termine della Guerra fredda è finito, o sta finendo. L’interpretazione più ottimistica dei dazi imposti un po’ ovunque dall’amministrazione Trump è che sia una tattica temporanea, usata per strappare concessioni. I pessimisti però temono una rivoluzione epocale, che minaccia di destabilizzare il globo, e or...

Giornata Mondiale senza Tabacco : perché il fumo dei genitori nuoce ai bambini : In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, Bambino Gesù Istituto per la Salute ha pubblicato un approfondimento sul fumo, in particolare nella delicata fase della gravidanza. Quando una donna fuma in questo particolare momento della sua vita, spiegano gli esperti, espone il nascituro ad una non indifferente serie di rischi. Il monossido di carbonio e la nicotina passano infatti facilmente la barriera placentare, riducono l’apporto ...

Giornata Mondiale senza Tabacco : fumare aumenta del 50% il rischio morte dei pazienti : In occasione della Giornata mondiale senza Tabacco che si celebra oggi in tutto il mondo, il CRO ricorda che chi continua a fumare dopo la diagnosi di un tumore ha il 50% di probabilità in più di morire nei 5 anni successivi rispetto a chi smette. Su tali, consolidate basi scientifiche, è stato condotto in Istituto uno studio sulle abitudini al fumo tra i pazienti oncologici ricoverati. «Guarire dopo il tumore si può – ha detto Paolo De Paoli, ...

La Juventus al Mondiale : ecco tutte le partite dei 12 bianconeri : TORINO - Al Mondiale ci sarà un convitato di pietra. Niente Italia , dopo sessant'anni. A novembre la Nazionale che fu di Giampiero Ventura ha ripetuto l'impresa negativa compiuta dagli azzurri nel ...