Il mio cancro è scomparso in 7 mesi | Deborah racconta la sua storia

Cancro al seno : l'esame per evitare la chemioterapia nel 70% dei casi precoci : Il tumore al seno, in fase iniziale, potrebbe essere curato grazie all’ausilio della sola terapia ormonale. Secondo i risultati di un recente studio presentato a Chicago al congresso mondiale di oncologia medica, il 70 per cento delle donne colpite dal tumore al seno, statisticamente più diffuso e caratterizzato dai recettori ormonali positivi ‘Her2 negativo’ con presenza di linfonodi ascellari negativi, potrà evitare, grazie al test genomico ...

Cancro al seno - chemio evitabile nel 70% dei casi di tumore più frequente con test genetico : La chemio dopo l’intervento potrebbe essere evitabile per il 70% delle donne colpite dalla forma di tumore al seno più frequente, se si utilizzasse un test su 21 geni. È la conclusione di un maxi studio Usa di fase III, presentato a Chicago al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) nella sessione plenaria più importante. Il lavoro ha arruolato 10.273 donne con il tipo più comune di Cancro al seno, cioè con recettori ...

Il Premio Pezcoller a Tony Hunter - uno dei giganti della ricerca sul cancro : "La scienza " ha detto nel suo intervento il presidente dell'Ordine dei medici Marco Ioppi " sa fare passi da gigante, tanto che malattie che sembrano incurabili possono essere debellate se si ...

Lavoro - storia di Giuseppina che ha sconfitto il cancro : “Assistevo i disabili al Don Orione - dopo le chemio mi hanno licenziato” : Giuseppina Bruzzano, 53 anni, ha lavorato per 33 anni nel centro per anziani e disabili di Milano, il “Piccolo Cottolengo Don Orione“, come ausiliaria socia-assistenziale (Asa). Nel 2012 le è stato diagnosticato un tumore all’intestino, che ha superato dopo 49 cicli di chemioterapia. Nel 2013 è tornata al Lavoro, portando con sé una serie di limitazioni fisiche che non le permettono di svolgere compiti troppo pesanti. dopo ...

Vaccino antitumore per sconfiggere il cancro senza la chemio : Durante il corso degli ultimi anni, sono stati molteplici le sperimentazioni effettuate sui topi che hanno dimostrato come la somministrazione di un particolare Vaccino senza l'utilizzo della chemioterapia abbia portato alla regressione dei tumori del sangue. Entrando nel dettaglio, stiamo parlando del 97% di tumori retrocessi: un numero veramente alto per gli scienziati. I risultati ottenuti meritano dunque un proseguo della ricerca in una ...

Red Canzian ha il cancro/ Video Facebook - “Operato di tumore pochi giorni fa - ecco il mio piccolo segreto” : Red Canzian ha il cancro, Video Facebook, “Operato di tumore pochi giorni fa, ecco il mio piccolo segreto”. L’ex bassista dei Pooh svela di essere finito sotto i ferri per un nodulo sospetto(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:06:00 GMT)