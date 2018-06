Igor in carcere | Potrei uccidere ma mai far male a una donna

Igor il russo dal carcere : “Potrei uccidere altri uomini - ma non farei mai male a una donna” : Igor il russo scrive al Corriere di Bologna dal carcere, dove si trova in isolamento per gli omicidi commessi tra Spagna e Italia: "Sono stato accusato di un crimine che non ho fatto, non potrei far male a una donna neanche per scherzo. Potrei far fuori altri 50 uomini anche armati però non potrei far male a una donna".Continua a leggere

"Igor il russo" - lettere dal carcere : "Potrei uccidere 50 uomini - ma mai violentare una donna" : Il serbo Norbert Feher scrive a un quotidiano bolognese dal penitenziario spagnolo: "Una macchia sul mio nome che credo non potrò mai pulire"

Igor il russo smette di bere in cella - ricoverato nell’infermeria del carcere : Norbert Feher, alias Igor il russo, è finito nell'infermeria dello stesso istituto penitenziario spagnolo dove è rinchiuso dopo l'arresto nel dicembre scorso. Sarebbe vittima di disidratazione ma, secondo indiscrezioni, avrebbe volontariamente smesso di bere anche se il suo legale non conferma la notizia.Continua a leggere