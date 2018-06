I ragazzi dell' Istituto comprensivo di Luco dei Marsi chiudono l' anno tra solidarietà e

Matera - stupra figlia della compagna : arrestato 44enne/ Ultime notizie : per la madre era colpa della ragazzina : Matera, stupra la figlia minorenne della compagna: arrestato 44enne. Le violenze sono andate avanti per anni, alle richieste di aiuto la madre l'avrebbe colpevolizzata.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:49:00 GMT)

IL SUPPLENTE - RAI 2 : ROBERTO SAVIANO/ Liberalizzazione delle droghe leggere : i ragazzi della "paranza" : Il SUPPLENTE è il nuovo programma di Raidue: la prima puntata in onda oggi, mercoledì 13 giugno. Mara Maionchi e ROBERTO SAVIANO insegnanti specialli per la scuola italiana.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:54:00 GMT)

Ciclismo – Due notturne a Brugnera per i ragazzi della Biesse Carrera : Due appuntamenti in notturna per la squadra Biesse Carrera, il 16 e il 17 Giugno i ciclisti saranno impegnati in due gare a Brugnera Mentre il resto del team è impegnato al Giro d’Italia Under 23, una delegazione è pronta a spostarsi in provincia di Pordenone per le due gare notturne di Brugnera, il 16 e il 17 Giugno. Due gare nazionali Elite Under 23 adatte alle ruote veloci, perfette per ritrovare lo smalto in vista degli appuntamenti ...

Per i ragazzi dell'Acquaviva Calcio si chiude un anno indimenticabile : Sono molto contento del loro lavoro, del comportamento dei nostri ragazzi sia in campo che fuori e sarò sempre al loro fianco, come lo sono con tutte le associazioni sportive perché ritengo lo sport ...

I ragazzini maleducati della Juve pagheranno anche le colpe degli adulti : La prima regola fondamentale dello sport in genere non è rappresentata dal successo ad ogni costo, ma da una deontologia che prevede lealtà e rispetto di comportamento. I quindicenni giocatori della Juventus hanno mortificato questo ...

Amici – Chi è Einar Ortiz? L’operaio cubano idolo delle ragazzine in finale nel talent show di Maria De Filippi [GALLERY] : Einar Ortiz è uno dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: il cantante sfida Carmen, Irama e Lauren Einar Ortiz è giunto all’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Carmen, Irama e Lauren, il 24enne è arrivato alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarlo vincitore. Ma chi è Einar Ortiz? Come si può intuire ...

"La terra dell'abbastanza" - educazione criminale di due ragazzi : Presentato in anteprima al Festival di Berlino 2018, 'La terra dell'abbastanza' racconta la progressiva perdita d'innocenza di due bravi ragazzi che, complici il destino e una scelta sbagliata, si ...

Scozia - l’incredibile salvataggio in elicottero dei due ragazzi prigionieri della burrasca [VIDEO] : Lo spettacolare salvataggio effettuato da un elicottero della guardia costiera è diventato immediatamente virale Un incredibile video diffuso su internet dalla Guardia costiera britannica mostra l’incredibile salvataggio di due ragazzi rimasti bloccati su uno scoglio nel bel mezzo di una burrasca a Hopeman East Beach, nel nord della Scozia. L’intervento dei soccorsi in elicotteri è stato fondamentale per salvare la vita a due ragazzi di 11 e 14 ...

u.e. presidente marini partecipa a reggio emilia a workshop "scuola di democrazia"; presenti 110 ragazzi rappresentativi dei 28 stati dell'... : ... della socialdemocrazia perché è pur vero che l'Europa così come è non va bene, e spetta noi progressisti " ha sottolineato - rimettere al centro delle istituzioni europee la politica, magari ...

Tennis – I ragazzi del 2000 all’assalto dell’Aspria Cup : Una bella entry list lancia la tredicesima edizione dell’ATP Challenger di Milano. Presso l’ASPRIA Harbour Club di Milano arriveranno Felix Auger Aliassime e Nicola Kuhn, due diciottenni dal grande avvenire, In campo anche quattro azzurri Il giorno dell’entry list è sempre tra i più attesi per gli organizzatori di un torneo Challenger. E non c’è dubbio che gli organizzatori dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS ...

Governo - Feltri : “Mi fido della Lega - del M5s no. Di Maio è un ragazzino senz’arte né parte - uno scombinato” : “Governo M5s-Lega? Mi sembra prematuro dare dei giudizi avventati. Certo, alcune cose fanno ridere. Quella che fa più ridere è l’idea di avere un ministro del Lavoro come Di Maio che non ha mai lavorato in vita sua. E’ un paradosso che merita di essere segnalato”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore di Libero, Vittorio Feltri, si pronuncia sul Governo Conte. E aggiunge: “Le intenzioni sono anche buone in molti casi, ma in molti altri casi ...

Atletica : in pista con l'Alba Docilia per i ragazzi delle scuole primarie di Valleggia e Quiliano : Nella splendida cornice dello Stadio Chittolina di Vado Ligure , l' Alba Docilia ha organizzato una giornata di Atletica per gli alunni delle scuole primarie di Valleggia e Quiliano , a conclusione di ...

Sorpreso a suonare i campanelli delle case - ragazzino picchiato e minacciato da una coppia a Budoia - in provincia di Pordenone : Sorpreso a suonare ai citofoni di alcune abitazioni, senza motivo, è stato preso e picchiato da una coppia. È successo a un ragazzino di 12 anni di Budoia, in provincia di Pordenone, e il fatto risale allo scorso 18 maggio. Come si legge su Il Messaggero Veneto, due coniugi, di 57 e 65 anni, in via dei Pozzi, hanno picchiato e minacciato il ragazzino, mentre cercava di allontanarsi con la sua bici dopo aver commesso la bravata. I ...

Privacy - niente foto di classe all’interno della scuola : si farà fuori dall’istituto. “Per salvaguardare i ragazzi” : Addio alla foto di classe fatta dietro ai banchi. La cosiddetta “Privacy” è riuscita ad archiviare una tradizione decennale. La decisione che è destinata a far discutere arriva dal consiglio d’istituto del comprensivo di Cervignano, in provincia di Udine. Di fronte alla richiesta del vecchio caro scatto l’organo collegiale per conciliare il diritto alla riservatezza e le richieste di mamme e papà ha deciso che la foto da quest’anno potrà essere ...