corrieredellosport

: I giornalisti russi: “Golovin somiglia a Dele Alli” - salvione : I giornalisti russi: “Golovin somiglia a Dele Alli” - regionecritica : @GFI65 Per me cinesi, americani, russi, non fa differenza. Non discrimino. L'importante è il rispetto delle regole,… - matango68 : @Aramcheck76 @MessicoMinister @guidopetrangeli @bordoni_saker @HuffPostItalia Stanno alla frutta, son tutti troll r… -

(Di sabato 16 giugno 2018) MOSCA ,A, - La stampa russa sta spingein Italia. O quantomeno in Europa. Un po' per sano patriottismo, un po' per testare il livello di questo giocatore che, in patria, è il più forte ...