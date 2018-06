I francesi sconfinano ancora | i gendarmi pattugliano Airole

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) Proprio mentre Macron e Conte provavano a ricucire i rapporti tra Italia e Francia, la Gendarmeria francese ha nuovamente sconfinato sul territorio italiano. A segnalare l'episodio avvenuto ad, a pochi passi dal confine, è stato il sindaco, Fausto Molinari che ha trovato, con stupore, come sottolinea ilSecoloXIX un'auto deinella piazza del paese. "La vettura è rimasta lì dalle 11 alle 16. A che titolo?". Poi il primo cittadino di fatto ha sottolineato tutta la sua sopresa per quello sconfinamento che finora non ha avuto alcuna spiegazione: "Non ne sapevo nulla e trovo inaudito che le forze dell"ordinevengano a pattugliare il mio territorio". Molto probabilmente alcuniavrebbero pattugliato alcuni sentieri di frontiera per bloccare alcuni migranti che provavano a passare il confine. Non è certo la prima volta e anche il sindaco di Olivetta San ...