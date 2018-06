Honor 7S arriva in Italia nei negozi fisici Solo 119 euro per l’ultimo nato della

Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro : Honor 7S sbarca in Italia e risulta essere particolarmente interessante. Al di là di una scheda tecnica da entry level moderno, cioè con un display in 18:9, un quantitativo sufficiente di RAM e una batteria piuttosto capiente considerando le dimensioni ridotte dello schermo, è il prezzo il suo punto forte: un prezzo di listino pari a 119 euro. L'articolo Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro proviene da TuttoAndroid.

Più veloce e semplice l’aggiornamento EMUI per Huawei o Honor : arriva System Update : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei o Honor una novità estremamente interessante, soprattutto per chi è solito seguire sempre con grande attenzione la questione degli aggiornamenti software. Molto spesso gli upgrade del sistema operativo sono associati a quelli dell'interfaccia UI, nel caso dei due produttori asiatici la cosiddetta EMUI. Vedere per credere quanto riscontrato ...

Samsung Galaxy A3 - A5 - A6 - Honor 10 - Essential Phone : arrivano le patch di maggio e di giugno : Come recita una regola non scritta, "è inizio mese, dunque è tempo di patch di sicurezza": in arrivo su Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone L'articolo Samsung Galaxy A3, A5, A6, Honor 10, Essential Phone: arrivano le patch di maggio e di giugno proviene da TuttoAndroid.

Sta arrivando su Honor 10 l’aggiornamento 120 : batteria alla grande - i problemi risolti : Decisamente importanti le notizie che emergono in queste ore per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 10, considerando il fatto che sta iniziando la distribuzione dell'aggiornamento 120. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, ma che al contempo include diverse novità importanti per tutti coloro che intendono mettersi alle spalle qualche problemino segnalato nel corso delle ultime settimane. Proviamo, pertanto, a ...

Honor 8 riceve le patch di maggio - mentre arrivano novità anche in casa Samsung : Honor 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio, in rollout anche su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa, mentre Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy A8 (2018) stanno ricevendo una nuova versione dell'app Wi-Fi Protetto. L'articolo Honor 8 riceve le patch di maggio, mentre arrivano novità anche in casa Samsung proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 potrebbe arrivare a giugno con lettore di impronte nello schermo : A un anno e mezzo di distanza dal modello originale, Honor sembra pronta a presentare Honor Magic 2, con lettore di impronte nello schermo. L'articolo Honor Magic 2 potrebbe arrivare a giugno con lettore di impronte nello schermo proviene da TuttoAndroid.

In Italia arriva Honor 10 - il nuovo smartphone della Huawei : ROMA – L’azienda Huawei lancia in Italia Honor 10. Rispetto ai precedenti modelli, Honor 8 e 9, il nuovo arrivato presenta un design sempre più vicino a quello degli smartphone Huawei, il particolar modo a quello del P20. Ecco alcune carattetteristiche: il telefono ha una doppia fotocamera da 24+16MP con A.I. e apertura F1.8. Inoltre, riconosce più […] L'articolo In Italia arriva Honor 10, il nuovo smartphone della Huawei proviene da ...

Honor 10 arriva in Italia : tante novità e prezzo aggressivo : Londra – È un’occasione importante quella di oggi per Honor, che nella cornice di Londra ha appena lanciato anche in Europa il suo ultimo prodotto di punta: lo smartphone Honor 10. Dopo il successo di Honor 8 di due anni fa, consolidato con l’uscita un anno dopo dell’altrettanto apprezzato Honor 9, il gruppo è chiamato a dimostrare di saper continuare a portare innovazione in una fascia di prezzo lontana da quella dei ...

Honor 10 è arrivato in Italia : due versioni a prezzi aggressivi già in sconto : Ebbene sì, a quasi un mese dalla presentazione per il mercato cinese, Honor 10 è arrivato oggi in Italia in seguito a un evento stampa tenuto dall'Azienda con cui ne ha svelato data di lancio e prezzo. L'articolo Honor 10 è arrivato in Italia: due versioni a prezzi aggressivi già in sconto proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia : Nonostante sia stato presentato solo sul mercato cinese, Honor 10 pare essere già arrivato sul mercato nostrano. A testimoniarne la venuta è un cartellino di vendita di Expert che ne svela il prezzo e una scheda tecnica che tuttavia differisce per vari punti dalla variante lanciata alcune settimane fa sul mercato natio. L'articolo Honor 10 è già arrivato da Expert svelandoci il prezzo di vendita in Italia proviene da TuttoAndroid.

Doccia fredda per Huawei ed Honor con EMUI 8.0 : arriva una nota ufficiale : Non arrivano buone notizie per gli utenti che sono in possesso di smartphone Huawei o Honor, in particolare per chi si ritrova con un device compatibile con l'aggiornamento Android Oreo e soprattutto l'interfaccia EMUI 8.0. Secondo quanto annunciato proprio in queste ore dal team EMUI all'interno della sua pagina Facebook ufficiale, infatti, ci saranno delle limitazioni dal punto di vista dello sviluppo software per chi ha deciso di puntare su ...

Honor 10 arriva in Italia il 15 maggio con prezzo già scontato al lancio : ecco come : Huawei inizierà la commercializzazione in Italia del nuovo Honor 10 a partire dal 15 maggio 2018, ma c’è già in atto una promozione sul sito ufficiale che vi permetterà di acquistarlo scontato: ecco come.Ufficializzato in Cina lo scorso 19 aprile 2018, Honor 10 è il nuovo smartphone android top di gamma del marchio secondario di Huawei che molto presto farà il suo debutto pure sui mercati internazionali.Infatti in data 15 maggio 2018 ...

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l’aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l’hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.Huawei P9, Mate 8, Honor 8 e Honor 6X ...

Honor 8 Pro si aggiorna e arriva la feature Face Unlock - per ora solo in India : Il team di Honor ha finalmente dato il via ad un nuovo update per Honor 8 Pro che porta con sé la funzionalità Face Unlock e qualche altra novità L'articolo Honor 8 Pro si aggiorna e arriva la feature Face Unlock, per ora solo in India proviene da TuttoAndroid.