“Ho sconfitto il cancro” La storia di Deborah Sims | “La mia leucemia è scomparsa in 7

“Ho sconfitto il cancro con metastasi grazie alle cellule immunitarie istruite” : Il caso della 52enne americana Judy Perkins, guarita dopo anni di lotta contro un cancro al seno che si era esteso a tutto il corpo. Fondamentale un nuovo approccio immunoterapico in fase sperimentale che ha funzionato alla perfezione aprendo la strada a una rivoluzionre nel futuro delle cure del tumore al seno.Continua a leggere

Roland Garros – Marterer non parte sconfitto : “Ho già dimostrato le mie doti. Posso fare male a Nadal” : Maximilian Marterer affronterà Rafa Nadal negli ottavi del Roland Garros: il giovane tennista tedesco però non accetta di partire già sconfitto Affrontare Rafa Nadal non è mai qualcosa di semplice per qualsiasi tennista, particolarmente su terra rossa, particolarmente sulla terra rossa del Roland Garros sulla quale ha alzato per 10 trofei. Maximilian Marterer, giovane tennista tedesco, avrà la ‘fortuna’ di trovarsi di fronte il ...

Matilda De Angelis/ “Ho sconfitto l'anoressia - ma non se ne esce mai del tutto” : L'attrice De Angelis parla di anoressia e social, definendoli schiavitù che si combattono accettando se stessi e mettendo in mostra anche le proprie debolezze(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:04:00 GMT)