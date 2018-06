' Ho sconfitto il cancro in 7 mesi | così' L' annuncio choc in diretta dell' amata della tv

“Ho sconfitto il cancro”. La storia di Deborah Sims : “La mia leucemia è scomparsa in 7 mesi” : Dal 7 ottobre 2015 al 17 maggio 2016: in 7 mesi e 10 giorni “il mio cancro è scomparso”, grazie alla combinazione tra un farmaco immunoterapico e un altro che promette di uccidere fino all’ultima cellula la leucemia linfatica cronica (Llc). Deborah Sims , giornalista australiana mamma di 3 bambini, ripercorre commossa la sua storia a Stoccolma, in occasione di un incontro promosso da AbbVie, durante il 23esimo Congresso ...

"Sono io la donna che ha sconfitto il cancro grazie alle cellule immunitarie 'istruite'. Così ritorno alla vita" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

Lavoro - storia di Giuseppina che ha sconfitto il cancro : “Assistevo i disabili al Don Orione - dopo le chemio mi hanno licenziato” : Giuseppina Bruzzano, 53 anni, ha lavorato per 33 anni nel centro per anziani e disabili di Milano, il “Piccolo Cottolengo Don Orione“, come ausiliaria socia-assistenziale (Asa). Nel 2012 le è stato diagnosticato un tumore all’intestino, che ha superato dopo 49 cicli di chemioterapia. Nel 2013 è tornata al Lavoro, portando con sé una serie di limitazioni fisiche che non le permettono di svolgere compiti troppo pesanti. dopo ...