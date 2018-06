“Ho detto no” Giovanni Ciacci rompe finalmente il silenzio | l’annuncio

Belve - Simona Ventura : “Ho detto stop alla chirurgia plastica. Avevo perso espressività - piansi allo specchio” : “I ritocchini sono un male necessario?”. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che torna in onda da venerdì 15 giugno alle 22:45 su Nove con quattro grandi protagoniste, discute di chirurgia plastica con la sua prima ospite, Simona Ventura. “Sì, però io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, risponde la conduttrice tv di tanti programmi di successo.“Lo rifarebbe?”, chiede ancora la giornalista. “No, però allora andava ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no perché non avrei avuto tempo di fare una cosa bella - come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

Chieti - il testimone : “Ho soccorso la moglie di Fausto Filippone - poi lui ha detto : vado a prendere mia figlia” : “Intorno a mezzogiorno ho sentito un urlo straziante e poi un tonfo”, racconta al Corriere della Sera Giuliano Salvio, un medico che abita nella stessa palazzina di Chieti Scalo dove domenica scorsa è morta la moglie di Fausto Filippone, il manager che poche ore più tardi ha buttato la figlia nel vuoto da un cavalcavia della A14 per poi lanciarsi a sua volta. Salvio, dopo aver capito che Marina Angrilli era precipitata dal terzo ...

“Che cosa hai detto?”. L’Eredità - la gaffe “Hot” scatena l’ironia social. Carlo Conti prova a nascondere l’imbarazzo. Tutto inutile… : Non c’è puntata de L’Eredità senza una strafalcione, gaffe o scena comica che dir si voglia. Stavolta però il concorrente del programma condotto da Carlo Conti l’ha fatta proprio grossa e neppure il sempre pacato Carlo è riuscito a trattenersi tanto che più di un accenno di sorriso si è dipinto sul suo viso. Per chi se lo fosse perse, al telequiz di Rai Uno si stavano sfidando i due concorrenti Stefano e Matilde, in una gara abbastanza serrata. ...

Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker - poi le scuse/ Video : “Ho detto una cattiveria - ma lei mi ha capita” : Belen Rodriguez contro Michelle Hunziker, poi le scuse: Video. “Ho detto una cattiveria, ma lei mi ha capita”, ha spiegato la showgirl argentina che ha annunciato di voler andare in terapia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:21:00 GMT)

Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati/ Carriera alle stelle : “Ho detto no ad X Factor…” : Ermal Meta e Silvia Notargiacomo si sono lasciati: “I dettagli riguardano solo lei e me…”, durante una intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha svelato di essere tornato single.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 08:37:00 GMT)