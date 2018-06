Halldorsson | il portiere-regista islandese che ha fermato Messi

ilgiornale

: Halldorsson, il portiere regista di videoclip, para il rigore a #Messi ?? #ArgentinaIslanda - GoalItalia : Halldorsson, il portiere regista di videoclip, para il rigore a #Messi ?? #ArgentinaIslanda - ilposticipo : Dopo l’Europa, l'Islanda vuole stupire anche il mondo. E lo fa grazie alle mani sicure di Hannes Þór Halldorsson, i… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Iniziare la propria carriera lavorativa dietro la macchina da presa, per poi diventare calciatore professionista e parare un rigore a Lionelai Mondiali di calcio, regalando ai suoi compagni la soddisfazione di un pareggio contro l'Argentina: è l'incredibile storia di Hannes Halldórsson. 34 anni,titolare dell'Islanda, Halldórsson ha raggiunto il pulto più alto della sua carriera nel match di debutto in Coppa del Mondo della sua Islanda, parando ail rigore che ha consentito all'Islanda di pareggiare 1-1. Un risultato straordinario per la piccola nazionale nord-europea, al debutto assoluto ai Mondiali dopo l'esperienza ad Euro 2016.Ancora nel 2013, per questo ragazzone alto 1 metro e 93 cm il calcio era solo un divertimento. Rispettando la tipica tradizioneche vuole che si debbano avere "almeno" due lavori per non rilassarsi eccessivamente, al ruolo di ...