Guardia giurata litiga con il vicino poi gli punta una pistola | bloccato dalle volanti

Morto dal medico.Libera Guardia giurata : 16.06 Torna libero Fabian Manzo, la guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per la morte di Gaetano Randazzo, il pensionato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma di servizio del vigilante mentre si trovava in uno studio medico a Roma. Lo ha deciso il gip Tamara de Amicis non accogliendo la richiesta della Procura che aveva sollecitato la convalida dell'arresto anche se ai domiciliari. Manzo resta ...

Napoli - Guardia giurata aggredita da rapinatore 16enne : è in gravi condizioni : Il vigilante è stato colpito con un pugno in faccia, ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli

Napoli - baby rapinatore ferisce Guardia giurata con un pugno : il vigilante operato al cervello per emorragia cerebrale : Voleva rapinare una guardia giurata che rientrava a casa dal servizio. Voleva il denaro, ma quando il vigilante gli ha spiegato di non avere contanti, accennando anche una reazione, lo ha colpito con ...

Melfi - Guardia giurata ammazza la moglie e si suicida/ Potenza - ultime notizie : grave crisi dopo il matrimonio : Melfi, guardia giurata uccide la moglie poi si spara, ultime notizie: lui 33 anni, lei 27, tragedia in provincia di Potenza, avvenuta questa mattina attorno alle ore 07:30(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:38:00 GMT)

Melfi - Guardia giurata uccide la moglie e poi si suicida - La coppia sposata da sette mesi : L'omicidio-suicidio è avvenuto nella casa dove i due abitavano, in vico Gelso, nei pressi della Porta Venosina, nel pieno centro storico della città lucana. La notte scorsa, dopo una telefonata, ...