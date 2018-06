GREASE | il film su Canale 5 martedì 19 giugno 2018

tvsoap

(Di sabato 16 giugno 2018) Su5,19in prima serata, va in onda uno deiamericani forse più famosi di sempre, se non altro per via della sua coinvolgente colonna sonora: si tratta di(Brillantina), pellicola del 1978 con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Ispirato ad un musical degli anni 70,compie 40 anni proprio in questi giorni (nei cinema USA è uscito il 161978) e per l’occasione Mediaset ce lo ripropone il 19, ricco come sempre delle sue bellissime musiche e canzoni (il pezzo Hopelessly devoted to you ebbe anche una nomination all’Oscar nel 1979). Pronti a rivivere le magiche atmosfere di? Ecco la trama del, per quei pochissimi che ancora non dovessero conoscerla: Nel corso delle vacanze estive, Danny conosce e passa molto tempo insieme a Sandy, una ragazza che però deve tornare in Australia. Sicuro di ...