Grease | 40 anni fa il musical che fece ballare il mondo intero

Festival di Cannes - 40 anni dopo Grease. Sala piena e standing ovation per John Travolta : Più che una lezione di cinema, una lezione di vita. Carismatico, generoso, sicuro di sé, calmo, pacificato, al Festival di Cannes due ore con John Travolta sono state un tempo prezioso per tornare indietro nel tempo e guardare al futuro con questo attore che dal 1977, l’anno della Febbre del sabato sera, è un fenomeno. Il pubblico in fila ore prima, la Sala Bunuel stracolma, risate, standing ovation e lui che continuava a rispondere a ...

Grease - 40 anni dopo / Festini - droga e sesso : tutti i retroscena mai svelati sul film e il cast : Quaranta anni dopo l'uscita del film Grease si torna a parlare di alcuni retroscena davvero molto interessanti sia sul film che sul cast. E' interessante quindi andare a vedere che fine hanno fatto i protagonisti che interpretavano i ruoli di Danny Zuko e Sandy Olsson e cioè John Travolta e Olivia Newton-John. L'attore classe 1954 di Englewood sicuramente ha avuto una carriera migliore della collega, tanto che è riuscito a recitare con ...

