GP Catalogna | Lorenzo in pole davanti a Marquez e Dovi | settimo Rossi - Motori

MotoGp Catalogna - Ducati - Dovizioso : «Migliorati grazie a Lorenzo» : BARCELLONA - Buona prova della Ducati e di Dovizioso sull'asfalto di Montmelò. 'Sono molto contento, la prima fila è sempre difficile per me' . Appare rilassato e soddisfatto Andrea, al termine delle ...

MotoGp Catalogna - Ducati - Lorenzo : «Bel momento ma conta vincere» : BARCELLON A - Ormai Lorenzo non si ferma più: 'Sono contento ma la vittoria è più importante che la pole' . La rabbia del Ducatista è stata evidente quando mancavano pochi minuti alla fine delle ...

Jorge Lorenzo - GP Catalogna 2018 : “Ottimo momento di forma - devo approfittarne. Grande pole position - domani sarà difficile” : Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scatenato durante le qualifiche sul circuito di Barcellona e ha fatto la differenza con una grandissima prestazione, mettendo in fila tutti i rivali a partire da Marc Marquez e Andrea Dovizioso con cui dovrebbe lottare per la vittoria. Dopo la vittoria conquistata al Mugello e aver firmato il contratto con la ...

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Siamo lì per giocarcela - fare la prima fila è molto difficile. Avere Lorenzo aiuta a migliorare” : Andrea Dovizioso ha disputato delle eccellenti qualifiche del GP di Catalogna 2018 e ha conquistato un ottimo terzo posto sulla griglia di partenza della settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese sembra Avere un ottimo passo gara e domani potrebbe giocarsi la vittoria con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con Marc Marquez, i due uomini apparsi più performanti nel corso della giornata odierna. La Ducati ha confermato di andare molto ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Valentino Rossi e Dovizioso sfidano Marquez e Lorenzo per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Pomeriggio infuocato sul circuito di Barcellona dove si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e dove si assegna la pole position: si preannuncia grande spettacolo, c’è aria di battaglia tra diversi piloti che possono puntare a scattare davanti a tutti. Il passo di Jorge Lorenzo è indiavolato, Valentino ...