Governo | Trump elogia la linea di Conte in diretta tv Conte è Fantastico

Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l'ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: "Sembra che ora essere duri con l'immigrazione paghi", dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso

Governo - Trump elogia la linea di Conte sull’immigrazione in diretta tv. Poi l’apprezzamento sul premier italiano : “Il primo ministro italiano è fantastico. Sull’immigrazione è molto duro, come me, d’altra parte”. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un’intervista di circa 30 minuti rilasciata a Fox News. “Essere duri sull’immigrazione paga” ha aggiunto il Presidente. Video Twitter/Fox and Friends L'articolo Governo, Trump elogia la linea di Conte sull’immigrazione ...

G7 - Conte : «Trump contento del Governo. Sul commercio c’è l’accordo» : Il premier torna a parlare dal G7: «Mosca isolata non conviene a nessuno». Conferma di aver ricevuto l’invito alla Casa Bianca e annuncia: «Trovato accordo sul commercio»

Primo cdm per il Governo Conte. Salvini : “Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca” : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra ...

Il Governo lancia l'Sos alla Nato sui migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

New York Times : in Italia Governo schifoso ma come Trump ha intuito la rabbia : Il New York Times dedica l'articolo di apertura al nuovo governo Italiano, che definisce 'terribile' e 'schifoso', ma che - aggiunge - 'alla fine potrebbe essere buono per l'Europa'. Tuttavia Roger ...

Con Lega e 5 Stelle al Governo - Trump darà una mano all'Italia contro la Germania? : Ad oggi, una recessione negli USA non sarebbe in vista, ma come qualsivoglia altra economia, anche l'America resta esposta ai fattori esterni, per loro natura non , sempre, prevedibili e manovrabili. ...

Pd in piazza - Martina a Salvini 'Stai con dazi di Trump o con gli operai di Terni '. Da Milano a Roma - il Pd in piazza contro il Governo ... : A Torino, in concomitanza con la manifestazione, tutti i circoli rimarranno aperti per riflettere e approfondire l'attuale situazione politica nazionale. Anche il Pd siciliano si mobilita a difesa di ...

Il Governo (tecnico) del cambiamento e i dazi di Trump. Di cosa parlare a cena : Pronti via, dopo un surplace come non si è visto neanche in anni e anni al Vigorelli, parte il governo sostenuto da Lega e 5 stelle. E prende subito un'impronta che sa, come dire, di tecnico. Ecco, ditelo a cena, questo è un governo montiano, montista, che al posto del Loden mette la felpa o l'altre

Imprenditrice iraniana : le sanzioni di Trump colpiscono il popolo - non il Governo : Per anni, come racconta a Middle East online , la donna ha combattuto in una società e in un mondo in prevalenza maschile, per affermare la propria impresa che produce supporti alla mobilità per ...

I tempi (lunghi) del Governo e il corteggiamento Trump-Kim. Le notizie del giorno - in breve : In Italia Si allungano i tempi per la formazione del nuovo governo. Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale, ma non ha presentato la lista coi ministri. In mattinata Conte aveva incontrato il governatore di Banca d’Italia e i leader di Lega e M5s. “Penso che ci siano dei v

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo Governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...