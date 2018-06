Governo M5s-Lega ultime notizie Il viceministro dell’Economia | Garavaglia | “Flat tax

La senatrice M5S Paola Nugnes contro il Governo : “Non possiamo chiudere i porti - abbiamo bisogno dell’Africa” : "La verità sull'immigrazione che nessuno vuole ascoltare. Noi europei siamo oramai un popolo di gente in continua ed inarrestabile decrescita demografica, che invecchia ad un ritmo più veloce di quanto sia in grado di riprodursi. abbiamo bisogno dell'Africa", ha scritto su Facebook la senatrice M5S Paola Nugnes contestando l'operato del ministro Matteo Salvini. Il post è poi scomparso.Continua a leggere

Governo gialloverde - Crimi - M5S - : 'Sì a stretta sulle ONG : alimentano traffico' : Il tandem pentastellato con Salvini procede spedito. Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi , M5S, ha approvato una stretta alle ONG che operano salvataggi in mare. Un'idea perfettamente in linea ...

Governo : M5S Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...