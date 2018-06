GOSSIP/ Stefano De Martino e Fabrizio Corona sorridenti e complici al Pitti Uomo : Stefano De Martino e Fabrizio Corona abbracciati e sorridenti davanti ai flash dei fotografi: questo è quello che è successo poche ore fa al Pitti di Firenze e che ha scatenato le chiacchiere. Grazie ad un video che ha pubblicato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, la gente è venuta a conoscenza dell'insolito incontro che c'è stato ad un popolare evento di moda tra i due più famosi ex di Belen Rodriguez. Tra 'Il re dei paparazzi' e ...

GOSSIP - Stefano De Martino : disavventura per l'ex marito di Belen Rodriguez Video : Grande paura per Stefano De Martino nella notte tra l'1 e il 2 giugno: come raccontano riportano le ultime news in queste ore, il ballerino è stato protagonista di un brutto incidente sulla strada che lo riportava a Napoli dopo una serata. Lo scontro tra la macchina guidata da un amico dell'ex marito di Belen Rodriguez [Video] e una Fiat Punto è stato forte, ma nessuno si è fortunatamente fatto male. Il 28enne non ha voluto parlare di quello che ...

Uomini e Donne GOSSIP - Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla l’ex corteggiatore : Stefano Guglielmini torna a Parlare di Nilufar dopo la messa in onda della puntata: minacce alla tronista? Ecco come si è difeso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Lo scandalo che ha coinvolto Nilufar, Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini è stato finalmente affrontato in trasmissione ieri a Uomini e Donne. Prima della scelta di Sara […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla ...

GOSSIP : Belen in crisi - Stefano De Martino ed Emma Marrone innamorati? : L'ultima puntata stagionale di Verissimo, ha lanciato dei Gossip davvero interessanti su tre personaggi molto amati dal pubblico: Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nella rubrica 'Giri di Valzer', dunque, è stato raccontato che la showgirl argentina sarebbe nuovamente in crisi con Andrea Iannone e quest'estate potrebbe trovare un altro amore, che il ballerino è sempre più vicino a Gilda Ambrosio e che la 'super single' Emma ...

GOSSIP : Stefano De Martino torna ad Amici in un ruolo inedito? Video : Anche se quest'anno ha preferito non far parte del cast del serale, il legame tra Stefano De Martino e Amici sembra non essersi spezzato; stando ai Gossip che in queste ore stanno facendo il giro del web, pare che l'anno prossimo il napoletano tornera' ad essere uno dei protagonisti assoluti del talent show. Dopo essere stato allievo, professionista della danza e conduttore del daytime, si vocifera che il 28enne stia per debuttare nel programma ...

GOSSIP : Stefano De Martino rinuncia a Ibiza per 'colpa' di Belen? Video : L'estate sta arrivando e i giornali di Gossip si stanno preparando a raccontare le vacanze dei personaggi più amati: 'Spy', in particolare, nel suo ultimo numero si è occupato di Stefano De Martino e dei suoi progetti per i prossimi tre mesi. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto la rivista, il ballerino non trascorrera' le ferie a Ibiza; pare, infatti, che il ragazzo abbia deciso di non trasferirsi sulla 'Isla' per evitare di incappare ...

“Stefano De Martino non è più single”. GOSSIP clamoroso : con chi è stato beccato : Nuovo Gossip bomba su Stefano De Martino. Qualche giorno si è parlato di una (presunta) grande novità sul fronte lavorativo: il settimanale Nuovo Tv ha fatto sapere che l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe salire in cattedra ad Amici. Già, secondo le indiscrezioni, Stefano potrebbe diventare un professore della scuola di Maria De Filippi. “Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza ...

GOSSIP - Stefano De Martino racconta : 'L'amore - Santiago e l'incontro con Belen' Video : #Stefano De Martino è single: questa è la notizia più interessante che emerge dalla lunga chiacchierata che il ballerino ha fatto con Silvia Toffanin a Verissimo. Ospite del programma di Canale 5 nella puntata dedicata all'Isola dei famosi, l'inviato si è raccontato a 360°, spaziando dal suo rapporto con le donne, all'amore per il figlio Santiago, fino ad arrivare alla sparatoria che c'è stata in Honduras e ai rimproveri che gli fa Belen ...

Stefano De Martino ha un nuovo amore? Beccato con lei. L’indiscrezione scatena il GOSSIP e ormai non si parla d’altro… Anche perché la signorina in questione è giovane - famosa e - da quel che si sa - impegnata. Bomba! : È tornato in Italia da pochi giorni e già non si parla che di lui. Stefano De Martino ha dimostrato di essere la vera star dell’Isola dei famosi, tredicesima edizione. L’ex marito di Belen ha dimostrato di essere molto più de “l’ex marito di Belen”. Ha dimostrato di essere un uomo pieno di talento (già lo sapevamo ma relativamente al ballo), gentile, garbato, spontaneo, amorevole. È uno che si rende conto dei propri limiti e che non è mai ...

Stefano De Martino avvistato insieme all’ex di Gianluca Vacchi : il GOSSIP : Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? L’inviato de l’Isola avvistato di nuovo in compagnia con l’ex di Gianluca Vacchi Stefano De Martino tornato dall’Honduras ha dichiarato durante la finale dell’Isola dei Famosi di non avere occhi se non che per il figlio Santiago al momento. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, però, il ballerino è […] L'articolo Stefano De Martino avvistato insieme ...