Gorizia | lavoratore suicida nel Centro stampa del Gruppo editoriale Gedi

(Di sabato 16 giugno 2018) Un uomo di 49 anni si è impiccato nella notte tra sabato e domenica neldidove vengono confezionati alcuni quotidiani deldistribuiti in Friuli Venezia Giulia. Il poligrafico è stato trovato dai colleghi che lo cercavano perché non lo vedevano più al proprio posto di lavoro. Era sposato e padre di un figlio. Secondo quanto riporta l’Ansa, ha lasciato un biglietto per chiedere scusa proprio ai familiari. La maggior parte dei quotidiani deldomenica non saranno in edicola. La Federazione nazionale dellaitaliana – il sindacato unico dei giornalisti – e l’Assoregionale dichiarano: “Non possiamo non ricordare che il tragico gesto giunge all’indomani dell’annuncio deldi trasferire ladei due giornali (Il Piccolo e Messaggero Veneto, ndr) e le maestranze nella tipografia ...