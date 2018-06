Golf | US Open 2018 | Scott Piercy | “Sono sulla strada giusta ms Dustin Johnson è al top”

Golf - US Open - Johnson in fuga : ANSA, - ROMA, 16 GIU - Emozioni e colpi di scena a non finire allo US Open di Golf. Con Dustin Johnson in fuga verso la vittoria , -4 sul totale, , inseguito da Scott Piercy e Charley Hoffman , 2/i, ...

VIDEO Golf - US Open 2018 : gli highlights del secondo giro. Dustin Johnson in controllo - risale Tommy Fleetwood : La seconda giornata dello US Open ha visto la fuga di Dustin Johnson, al comando in solitaria con lo score di -4. Il numero uno del mondo ha infatti quattro colpi di margine sulla concorrenza, issandosi ancor di più a candidato principale per la vittoria in vista del fine settimana. Ma il percorso dello Shinnecock Hills Golf Course può riservare altre incredibili sorprese. Qui vediamo uno dei quattro birdie realizzati da DJ: Another birdie from ...

Golf - US Open 2018 : Dustin Johnson in fuga solitaria. Francesco Molinari supera il taglio ma quante vittime! : Un uomo solo al comando dopo la seconda giornata dello US Open, secondo Major stagionale. Il percorso dello Shinnecock Hills Golf Club ha messo a dura prova i giocatori anche oggi e a disimpegnarsi meglio di tutti è stato Dustin Johnson. Il numero uno del mondo si è reso autore di un giro regolare, giocando in pieno controllo nonostante il vento e la pioggia del mattino: DJ ha realizzato due birdie nelle prime e due nelle seconde nove, a fronte ...

Golf - US Open 2018 : Dustin Johnson in fuga solitaria. Francesco Molinari supera il taglio ma quante vittime! : Un uomo solo al comando dopo la seconda giornata dello US Open, secondo Major stagionale. Il percorso dello Shinnecock Hills Golf Club ha messo a dura prova i giocatori anche oggi e a disimpegnarsi meglio di tutti è stato Dustin Johnson. Il numero uno del mondo si è reso autore di un giro regolare, con due birdie nelle prime e due nelle seconde nove, a fronte di un solo bogey, alla buca 1 (la sua decima). Il round in 67 colpi gli ha consentito ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : Gomez e Martin in testa : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort: in vetta Rafael Gome e Miguel A. Martin. Al Golf Club Udine buon avvio di Carlo Alberto Acutis e difficoltà per Rocca e Bianco L’argentino Rafael Gomez e lo spagnolo Miguel Angel Martin sono al comando con 66 (-6) colpi nel Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, ...

Golf - US Open - il vento ferma i big : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Festival degli errori nella prima giornata dello US Open di Golf, secondo major stagionale. Con il forte vento e le difficoltà del campo che hanno messo a dura prova i big del ...

Golf - US Open 2018 - Dustin Johnson : “Qualsiasi punteggio sotto il par su questo percorso è oro” : Concluso il primo round degli US Open 2018 i protagonisti si lasciano andare in analisi. Il percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti) si è rivelato durissimo, per questo motivo uno dei leader si dichiara estremamente soddisfatto. “Sono davvero felice del mio round. Su questo percorso qualsiasi punteggio sotto il par è da considerare oro, soprattutto nelle condizioni in cui abbiamo affrontato ...

Golf – Us Open : Molinari è 46° - Tiger Woods cede : Tanti big in difficoltà per le condizioni meteo difficili, ma Dustin Johnson, n. 1 mondiale, è tra i leader: Molinari al 46° posto Francesco Molinari è al 46° posto con 75 (+5) colpi nel 118° US Open, il secondo major stagionale iniziato al Shinnecock Hills GC (par 70) di Southampton (New York), dove Tiger Woods è 101° con 78 (+8). In una giornata fortemente ventosa, con raffiche fino a 32 miglia orarie, che ha messo a dura prova i concorrenti, ...

Golf - US Open 2018 : gli highlights del primo giro. Il primo tee shot di Tiger Woods dal 2015 - gran birdie per Dustin Johnson dal bunker! : Il vento condiziona oltremodo il primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club. Soltanto 4 giocatori sono riusciti a scendere sotto il par, mentre sono tante le vittime illustri del round iniziale del torneo, in cui diversi potenziali favoriti per la vittoria finale saranno costretti a rimontare dai bassifondi della classifica se vorranno superare il taglio. ...

Golf - US Open 2018 : punteggi alti e vittime illustri nel primo giro - Dustin Johnson al comando con altri tre atleti. Avvio difficile per Francesco Molinari : punteggi alti, nessun eagle e appena quattro giocatori sotto il par nel primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club, situato nella città di Southampton a Long Island, vicino New York City. A svettare al comando del torneo c’è il quartetto composto dall’inglese Ian Poulter e dagli statunitensi Scott Piercy, Russell Henley e Dustin Johnson, numero ...

Golf - US Open 2018 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Le quote e tutti i premi : Il secondo Major stagionale è alle porte. Lo US Open 2018 si giocherà allo Shinnecock Hills Golf Course di Southampton, nella zona di New York. A difendere il titolo sarà Brooks Koepka, che lo scorso anno vinse per la prima volta un Major. Quest’anno il favorito principale è il numero uno del mondo, Dustin Johnson, tornato proprio pochi giorni fa in vetta al World Golf Ranking. Nella pattuglia dei favoriti, però, c’è anche Francesco ...

Golf – Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort : tutto pronto ad Udine per la 3ª edizione dell’evento : Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort ai nastri di partenza: al Golf Club Udine domani 14 giugno prologo con la Pro Am Banca Generali Private È’ ai nastri di partenza il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, che si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Golf Club Udine da venerdì 15 giugno a domenica 17. L’evento, in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Golf – Us Open : anche Francesco Molinari tra i più forti Golfisti del mondo : Nella sfida tra i giocatori dell’élite mondiale c’è anche Francesco Molinari, all’Us Open: l’azzurro, leader nella Race To Dubai, nominato “Golfista del mese di maggio” dell’Eurotour L’élite mondiale sarà a confronto nel 118° US Open, il secondo major stagionale in programma al Shinnecock Hills GC di Southampton (New York) dal 14 al 17 giugno. In campo Francesco Molinari, reduce da due grandi prestazioni con il successo nel BMW ...