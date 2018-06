Gli Stati Uniti bombardano Al Qaeda in Libia 

Gli Stati generali dei rifiuti in Calabria - incontro con l'assessore regionale Rizzo : Oggi a Falerna, alla fiera 'Io sostenibile', il festival del mondo green e dell'economia circolare, si è svolto l'incontro organizzato dall'assessorato regionale all'Ambiente su 'Gli stati generali dei rifiuti in Calabria'. L'iniziativa, che ha visto la ...

"Papà mi faceva spoGliare e abusava di me" : arrestati marito e moGlie : Avrebbe subito violenze sessuali dal padre fin da quando aveva soltanto 7 anni: abusi durati nel tempo, a cui sarebbero seguite spesso minacce e percosse. La polizia ha arrestato...

La peste bubbonica è tornata/ Bambino contagiato neGli Stati Uniti : è il primo caso dopo 27 anni : La peste bubbonica è tornata, Bambino contagiato negli Stati Uniti: è il primo caso dopo 27 anni, non si verificava esattamente dal 1991. Stupore fra i medici. Il CDC, il Centers for Disease Control and Prevention, autorità americana per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha diramato una serie di consigli per evitare di contrarre la peste bubbonica, dopo il caso del Bambino dell’Idaho. Come scrive il Washington Post, ci sono ...

Stadio Roma : Oggi Gli interrogatori deGli arrestati. Parnasi : 'Non ho commesso reati' : Il "sistema Parnasi", le sue propaggini. I rapporti "istituzionali", le pubbliche relazioni instaurate per cercare agganci e entrature, sopratutto nell'universo della politica. Le carte dell'indagine ...

Stoccaggi gas in aumento neGli Stati Uniti : Teleborsa, - Continua la crescita per gli Stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l' Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli Stoccaggi di ...

«L’Isis non esiste». «Mai stati sulla Luna». «Boia chi molla» Gli scivoloni dei sottosegretari Tutti i nomiLe immagini : La classifica dei gaffeur più frequenti tra i 45 nuovi sottosegretari e viceministri. Sul podio Di Stefano, Sibilia e Crimi (M5S). E il leghista Barra Caracciolo (Lega): «”Bisogna fare le riforme” diverrà una frase come “il lavoro rende liberi” quando ci sarà la nuova Norimberga»

Aggressione a tifosi del Venezia - arrestati ultras del Palermo [NOMI e DETTAGli] : Avrebbero aggredito in un bar alcuni tifosi Veneziani. Adesso per due ultras palermitani, entrambi già raggiunti da Daspo, è scattato l’arresto per la violazione delle prescrizioni e la denuncia per rissa, danneggiamento, possesso di oggetti atti a offendere e travisamento in luogo pubblico o aperto al pubblico. La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo Antonio Quaranta, 29 anni, e Agostino De Luca, 33 anni. Domenica mattina un gruppo ...