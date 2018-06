Gli Spandau Ballet arrivano in Italia con tre date esclusive

Spandau Ballet la band esplosa ne Gli anni ‘80 - torna con una nuova formazione e arriva in Italia : 25 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche brit anni che per un totale di oltre 500 settimane. Gli Spandau Ballet , la band esplosa negli anni ‘80, torna con una nuova formazione e arriva in Italia per tre incredibili date esclusive: martedì 23 ottobre 2018 a Milano al Fabrique, mercoledì 24 ottobre all’Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox a Padova. Gli Spandau Ballet ...

