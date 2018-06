ilgiornale

: L'Italia non me l'hanno rubata i migranti o gli islamici 'invasori'. Me l'ha rubata la cultura clientelare, mafiosa… - carlogubi : L'Italia non me l'hanno rubata i migranti o gli islamici 'invasori'. Me l'ha rubata la cultura clientelare, mafiosa… - Mario02606544 : RT @_Velies_: Stupri islamici pedofili fuori controllo in UK. Bambine britanniche fino a 13 anni stuprate e drogate in massa dagli islamici… - noitre32 : Gli islamici pregano nella sede del Pd -

(Di sabato 16 giugno 2018) La festa di fine Ramadandel Pd. Siamo a Lodi, dove ieri un migliaio disi sono riuniti per passare insieme la giornata che chiude il mese di "digiuno per Allah". Qui hanno creato "due spazi di preghiera, uno per le donne e uno per gli uomini" nell'area del Capanno di Lodi, sotto le protettive bandiere del Partito democratico."Siamo molto contenti che il Pd ci abbia concesso questo spazio - ha detto al Cittadino Abdelrahman El Said, dell'associazione culturale Al-Rahma - Ogni anno riuniamo moltissimi fedeli qui a Lodi per l'Id-al-Fitr, tanti vengono dalla provincia ma alcuni arrivano addirittura da altre regioni, per riunirsi con i loro parenti e amici".In passato, riporta il quotidiano locale, la festa di fine ramadan era stata organizzata in alcuni campi da gioco coperti delle Faustina. Quest'anno, invece, dopo un anno di "problemi burocratici", il tutto si è ...