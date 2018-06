ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Glasgow, nuovamente in fiamme l’istituto d’arte di Mackintosh già devastato dalle fiamme nel 2014 - Ivianti777 : RT @fattoquotidiano: Glasgow, nuovamente in fiamme l’istituto d’arte di Mackintosh già devastato dalle fiamme nel 2014 - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Glasgow, nuovamente in fiamme l’istituto d’arte di Mackintosh già devastato dalle fiamme nel 2014 - Dottor_Strange : RT @fattoquotidiano: Glasgow, nuovamente in fiamme l’istituto d’arte di Mackintosh già devastato dalle fiamme nel 2014 -

(Di sabato 16 giugno 2018) Una delle più note scuoledel mondo a, in Scozia, situata in un edificio storico, è andata innella notte di venerdì a sabato, quattro anni dopo essere stata già devastata da un incendio. Il fuoco non ha provocato feriti, hanno detto i pompieri. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha detto di avere il “cuore spezzato”. “Questa è una situazione estremamente seria”, ha twittato. Un edificio storico progettato dall’architetto Charles Rennie, vecchio di oltre un secolo, era pieno diimpressionanti. Lo stesso edificio era già stato danneggiato da un incendio nel maggio 2014. “Il Mack è in fase di ristrutturazione dall’ultimo devastante incendio del 2014”, ha dichiarato il parlamentare diPaul Sweeney su Twitter. L’edificio è il “più importante dal punto di vista architettonico a”, ...