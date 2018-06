Glasgow | la scuola d' arte distrutta da un incendio

Glasgow - rogo nella famosa scuola d'arte : 8.44 Glasgow,rogo nella famosa scuola d'arte Una delle migliori scuole d'arte al mondo, che sorge in un edificio storico a Glasgow, in Scozia, è in preda alla fiamme da questa notte, dopo essere già stata devastata da un altro incendio quattro anni fa. Le fiamme non hanno ...

Glasgow - rogo nella famosa scuola d'arte : 8.44 Una delle migliori scuole d'arte al mondo, che sorge in un edificio storico a Glasgow, in Scozia, è in preda alla fiamme da questa notte, dopo essere già stata devastata da un altro incendio quattro anni fa. Le fiamme non hanno provocato feriti, secondo quanto riferito dai pompieri, allertati dopo la mezzanotte.Realizzata fra il 1897 ed il 1899 su progetto di Charles Rennie Mackintosh,la scuola è uno dei maggiori esempi di architettura ...