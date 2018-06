Glasgow - incendio devasta l’accademia di belle arti più famosa al mondo : l’aveva realizzata Mackintosh : Un incendio ha devastato l'Accademia di belle arti di Glasgow, in Scozia: le fiamme hanno completamente avvolto l'edificio, uno dei simboli della città. Non ci sono feriti, ma molti edifici e abitazioni nei dintorni sono stati evacuati. Il palazzo era stato progettato dall'architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh.Continua a leggere