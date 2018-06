GIUSY FERRERI Video | Negli uomini guardo l' intelligenza e l' argutezza

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a GIUSY Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

Amore e Capoeira di Takagi e Ketra con GIUSY FERRERI e Sean Kingston : testo e significato : testo e significato di Amore e Capoeira, il nuovo singolo firmato Takagi & Ketra. Il brano, che vede stavolta la collaborazione di Giusy Ferreri e Sean Kingston, sembra avere tutte le carte in regole per essere uno dei tormentoni dell’estate 2018. Takagi & Ketra tornano in radio con “Amore e Capoeira”: sarà il nuovo tormentone estivo 2018? Tra i tormentoni dell’estate 2018 non poteva di certo mancare quello di ...

Takagi & Ketra e GIUSY FERRERI insieme per “Amore e Capoeira” sarà tormentone? : Dopo il new vintage 60’s de “L’esercito del selfie” e la retrowave italo-disco di “Da sola in the night” questa volta Takagi & Ketra faranno ballare con un futuristico Baile do Favela, il ritmo brasiliano partito dai sobborghi di Rio e Sao Paulo che sta spopolando in tutto il globo, accompagnato da una melodia killer cantata dall’inconfondibile voce di Giusy Ferreri e con la collaborazione della superstar Americana/Jamaicana Sean Kingston ...

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova GIUSY Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

GIUSY FERRERI in tour nel 2018 : tutte le date dei concerti da maggio a settembre : Giusy Ferreri in tour nel 2018: la cantante italiana terrà alcuni concerti da maggio e per tutta l'estate per la presentazione dell'album Girotondo. Il suo ultimo progetto discografico di inediti pubblicato in ordine di tempo, ha visto la luce lo scorso anno. Giusy Ferreri è stata costretta a posticipare il tour di concerti a causa della nascita della sua primogenita che festeggia 8 mesi proprio in questi giorni. Giusy Ferreri ha preso ...