Giro di Svizzera 2018 | torna alla vittoria Arnaud Démare Battuto ancora Gaviria

Mondiali 2018 - Brasile-Svizzera : le probabili formazioni - Girone E : E' la Nazionale che ha vinto più Mondiali, basterebbe questo per considerarla come una delle grandi favorite di Russia 2018. C'è grande attesa intorno al Brasile di Tite in vista della gara contro la ...

Giro di Svizzera 2018 - al via il 9 giugno : tappe - orari e dove vederle in TV : Rimasto per diversi anni in ombra rispetto al Giro del Delfinato [VIDEO], quest’anno il Giro di Svizzera si è ripreso tutto lo splendore della sua gloriosa storia. Forse grazie al percorso fin troppo duro del Delfinato, o forse per lo slittamento di una settimana del Tour per la concomitanza con i Mondiali di calcio, stavolta sono davvero tanti i campioni che hanno preferito correre il Giro di Svizzera che scatta sabato 9 giugno Oltre al solito ...

Probabili formazioni Brasile – Svizzera - 1^ Giornata Girone E Mondiali 2018 17-06-18 : Alla Rostov Arena, comincia l’avventura del Brasile verso la conquista del sesto mondiale, che dovrà vedersela con la Svizzera, che potrebbe essere una delle sorprese in questa competizione. Il Girone E, oltre alle 2 nazionali appena citate, è composto anche dalla temibile Serbia e dall’anello debole del gruppo, ovvero la Costa Rica, anche se nel 2014 fece un figurone (eliminando squadre blasonate come Italia e Inghilterra) e ...

Giro di Svizzera 2018 - capolavoro di Nairo Quintana nella settima tappa : Porte difende la maglia gialla : Splendido assolo del corridore della Movistar che attacca sin dalle prime rampe e taglia in solitudine il traguardo, terzo posto per la maglia gialla Porte Una prestazione da brividi, un assolo pazzesco che regala a Nairo Quintana la vittoria nella settima tappa del Giro di Svizzera. Il ciclista della Movistar attacca fin dalle prime rampe della salita finale, staccando tutti gli inseguitori e tagliando in solitudine il traguardo di Arosa ...

Giro di Svizzera 2018 : vittoria spettacolare di Nairo Quintana ad Arosa. Richie Porte resta in giallo : Una vittoria da vero campione per Nairo Quintana nella settima tappa del Giro di Svizzera. Il colombiano della Movistar centra il primo successo stagionale grazie ad una grandissima azione sulla salita finale di Arosa, con un attacco ad oltre 27 km dal traguardo. Seconda posizione per il danese Jakob Fuglsang che taglia il traguardo insieme all’australiano Richie Porte, che riesce a difendere la maglia gialla. Tantissimi attacchi fin dalla ...

