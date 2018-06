Giro di Svizzera 2018 Streaming video e diretta tv | orario | percorso e vincitore 8^

Classifica Giro di Svizzera 2018 / La maglia gialla e le altre graduatorie (8^ tappa Bellinzona) : Classifica Giro di Svizzera: la maglia gialla è di Richie Porte alla vigilia della 8^ tappa, prevista oggi a Bellinzona. Vediamo le altre graduatorie alla penultima frazione della corsa.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 03:25:00 GMT)

Giro di Svizzera 2018 - capolavoro di Nairo Quintana nella settima tappa : Porte difende la maglia gialla : Splendido assolo del corridore della Movistar che attacca sin dalle prime rampe e taglia in solitudine il traguardo, terzo posto per la maglia gialla Porte Una prestazione da brividi, un assolo pazzesco che regala a Nairo Quintana la vittoria nella settima tappa del Giro di Svizzera. Il ciclista della Movistar attacca fin dalle prime rampe della salita finale, staccando tutti gli inseguitori e tagliando in solitudine il traguardo di Arosa ...

Giro di Svizzera 2018 : vittoria spettacolare di Nairo Quintana ad Arosa. Richie Porte resta in giallo : Una vittoria da vero campione per Nairo Quintana nella settima tappa del Giro di Svizzera. Il colombiano della Movistar centra il primo successo stagionale grazie ad una grandissima azione sulla salita finale di Arosa, con un attacco ad oltre 27 km dal traguardo. Seconda posizione per il danese Jakob Fuglsang che taglia il traguardo insieme all’australiano Richie Porte, che riesce a difendere la maglia gialla. Tantissimi attacchi fin dalla ...

Giro della Svizzera 2018 : la meraviglia tattica di Andersen a Gommiswald! Porte guadagna ancora terreno : La sesta tappa del Giro della Svizzera 2018, da Fiesch a Gommiswald, considerata da tutti già alla vigilia la frazione regina della corsa elvetica per i suoi tre i GPM in giornata di cui due Hors Categorie, entrambi però molto lontani dal traguardo, e un terzo proprio sull’arrivo di terza categoria con 3 km al 6%. Con un dislivello totale di più di 3300 metri, c’erano tutti i presupposti per vedere una corsa scoppiettante ma essendo ...

Classifica Giro di Svizzera 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie (6^ tappa - Fiesch Gommiswald) : Classifica Giro di Svizzera 2018: la maglia gialla da leader è sulle spalle di Richie Porte alla vigilia della 6^ tappa Feisch-Gommiswald. Ecco le altre graduatorie.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:34:00 GMT)

