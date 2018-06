Giro del Delfinato | prime salite ad Alaphilippe | Moscon in giallo

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Giro del Delfinato : Daniel Martin regala una gioia alla UAE Emirates : Arriva finalmente un sorriso in casa UAE Emirates [VIDEO], grazie alla vittoria di Daniel Martin nella tappa numero cinque del Giro del Delfinato. L’arrivo in salita di Valmorel, ascesa lunga ma dalle pendenze costanti, ha riservato una bella battaglia tra i big negli ultimi tre chilometri. Martin è riuscito a sfuggire al controllo della Sky e al ritorno poderoso di Geraint Thomas nelle battute conclusive. Il gallese si è comunque consolato con ...

Video/ Marocco Iran (0-1) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - Girone B) : Video Marocco Iran (risulato finale 0-1): highlights e gol della partita, nel primo turno del girone B dei Mondiali di Russia 2018. Ieri in campo a San Pietroburgo.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:53:00 GMT)

VIDEO Golf - US Open 2018 : gli highlights del secondo Giro. Dustin Johnson in controllo - risale Tommy Fleetwood : La seconda giornata dello US Open ha visto la fuga di Dustin Johnson, al comando in solitaria con lo score di -4. Il numero uno del mondo ha infatti quattro colpi di margine sulla concorrenza, issandosi ancor di più a candidato principale per la vittoria in vista del fine settimana. Ma il percorso dello Shinnecock Hills Golf Course può riservare altre incredibili sorprese. Qui vediamo uno dei quattro birdie realizzati da DJ: Another birdie from ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A - B : orari tv delle partite - domani si parte con la Francia (oggi 15 giugno) : Calendario Mondiali 2018: le partite in programma venerdì 15 giugno, la classifica dei Gironi A e B. Tre gare in scena, la Russia ha esordito con un 5-0 rifilato all'Arabia Saudita(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:09:00 GMT)

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare e le date della stagione. Il Giro d’Italia inizierà più tardi : La UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato il Calendario della stagione 2019. Nella giornata di ieri, infatti, a Ginevra, si è tenuto il Professional Cycling Council, occasione utile per stilare il programma di appuntamenti del prossimo anno. La nuova stagione durerà nove mesi, dalla seconda metà di gennaio fino alla fine di ottobre, con 37 eventi che si disputeranno in 18 paesi e 4 continenti. Uno dei cambi principali ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A - B : orari tv delle partite in programma (oggi 15 giugno) : Calendario Mondiali 2018: le partite in programma venerdì 15 giugno, la classifica dei Gironi A e B. Tre gare in scena, la Russia ha esordito con un 5-0 rifilato all'Arabia Saudita(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:40:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei Gironi A-B - diretta gol live score delle partite (oggi 15 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Classifica dei gironi, diretta gol live score delle partite in programma oggi, 15 giugno. Si giocano tre sfide nei gruppi A e B, spicca Portogallo Spagna(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 04:45:00 GMT)

Golf - US Open 2018 : gli highlights del primo Giro. Il primo tee shot di Tiger Woods dal 2015 - gran birdie per Dustin Johnson dal bunker! : Il vento condiziona oltremodo il primo giro dello US Open 2018, secondo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 70 dello Shinnecock Hills Golf Club. Soltanto 4 giocatori sono riusciti a scendere sotto il par, mentre sono tante le vittime illustri del round iniziale del torneo, in cui diversi potenziali favoriti per la vittoria finale saranno costretti a rimontare dai bassifondi della classifica se vorranno superare il taglio. ...

Il Giro del mondo in 137 scatti : viaggio nei 5 continenti con «I mangiatori del vento» : Il titolo del volume del giornalista e fotografo romano Raffaele Bernardo nasce dall'usanza, tipica dell'Indonesia, di chiamare così chi, abbandonando le proprie certezze, parte verso l'ignoto

IL Giro del MONDO IN 80 GIORNI - RAI MOVIE/ Info streaming del film con Jackie Chan (oggi - 14 giugno 2018) : Il GIRO del MONDO in 80 GIORNI, il film in onda su Rai MOVIE oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Jackie Chan e Steve Coogan, alla regia Frank Coraci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:24:00 GMT)

Pierre Casiraghi : 'Un Giro del Mediterraneo con le barche nate per l'Oceano' : Il giro del mondo non stop è una regata che si fa da soli ma si vince se si può contare su una squadra e un club. A questo sto lavorando, in aiuto a Boris'. Perché la vela d'altura? 'Perché mi piace ...

Giro della Svizzera 2018 : la meraviglia tattica di Andersen a Gommiswald! Porte guadagna ancora terreno : La sesta tappa del Giro della Svizzera 2018, da Fiesch a Gommiswald, considerata da tutti già alla vigilia la frazione regina della corsa elvetica per i suoi tre i GPM in giornata di cui due Hors Categorie, entrambi però molto lontani dal traguardo, e un terzo proprio sull’arrivo di terza categoria con 3 km al 6%. Con un dislivello totale di più di 3300 metri, c’erano tutti i presupposti per vedere una corsa scoppiettante ma essendo ...

Giro d’Italia U23 2018 : vittoria in solitaria di Stephen Williams a Pian delle Fugazze. Mark Donovan nuova maglia rosa : Doppia gioia britannica nella settima tappa del Giro d’Italia U23. Sulla salita finale di Pian delle Fugazze splendida azione di Stephen Williams, che sferra l’attacco a sei chilometri dal traguardo e trova la vittoria in solitaria davanti al russo Aleksandr Vlasov e allo statunitense William Barta. Cambia ancora la leadership della generale con Mark Donovan che diventa la nuova maglia rosa, strappandola dalle spalle del colombiano Alejandro ...