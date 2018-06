Giovanni Ciacci | da ballerino a cantante per Detto Fatto E c' è di mezzo Malgioglio

Giovanni Ciacci cantante nella nuova edizione di Detto fatto (Anteprima Blogo) : Mentre si è chiusa da poche ore l'epoca di Caterina Balivo a Detto fatto, giungono le prime indiscrezioni su quello che sarà il programma del pomeriggio di Rai2 nella prossima stagione tv. Tante le novità sia in fase di scrittura con un capo progetto nuovo di zecca o di pacca se preferite, che in fase d'immagine, con la nuova conduttrice che prenderà il posto di Caterina Balivo promossa sulla Rete 1 dove condurrà il nuovo varietà Vieni da ...

“Ho detto no”. Giovanni Ciacci rompe finalmente il silenzio : l’annuncio : In questi giorni il nome di Giovanni Ciacci è circolato parecchio sui media per via delle foto dei baci con l’ex di Stefano Gabbana, Damiano Alotta. Il mitico Giò Giò, che ormai è finito nel mirino dei paparazzi, ha commentato così, su Panorama, quegli scatti: “Il bacio tra due uomini è stato definitivamente sdoganato anche su un settimanale familiare come Chi: Alfonso Signorini è un direttore coraggioso, non l’ha mai ...

Caterina Balivo lascia Detto Fatto. Giovanni Ciacci : “Andremo avanti” : Detto Fatto: l’addio di Caterina Balivo e le parole di Ciacci E’ appena finita l’ultima puntata della stagione televisiva di Detto Fatto. Una puntata sicuramente molto particolare per la conduttrice Caterina Balivo, la quale non presenterà più questo programma per dedicarsi a nuovi progetti. E proprio poco fa la popolare presentatrice ha voluto ringraziare tutti, asserendo: “Questa è la mia ultima puntata qui…Tutto ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto per il Grande Fratello Vip 3? La sua risposta : Niente Grande Fratello Vip 3 per Giovanni Ciacci. Malgrado il suo nome circolasse da settimane per il cast della terza edizione del reality di Canale 5, è lo stesso stylist a smentire la sua partecipazione in un’intervista per Panorama.it, cui conferma invece la propria permanenza nel factual show di Rai2: “Resto a Detto Fatto. Mentre ero a Ballando con le stelle ho ricevuto qualunque tipo di proposta, anche da Mediaset: anzi, loro ...

CATERINA BALIVO LASCIA DETTO FATTO/ Oggi - 15 giugno - la sua ultima puntata : ultimi gossip con Giovanni Ciacci : ultima puntata per CATERINA BALIVO a DETTO FATTO. La conduttrice passa il testimone a Bianca Guaccero e Oggi, 15 giugno, saluta il suo amato pubblico...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Giovanni Ciacci in attesa del Gf Vip si consola con l'ex di Stefano Gabbana : Voci sempre più insistenti vorrebbero fosse nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma per ora Giovanni Ciacci non si sbottona. La rivelazione di Ballando con le stelle che il...

“È lui”. E via con i flash : Giovanni Ciacci bocca a bocca con il fidanzato. Il paparazzo lo avvista proprio insieme all’ex di quell’altro ‘big’ ed è pioggia di foto : Giovanni Ciacci, il simpatico stylist della trasmissione di Raidue, Detto Fatto, è uno dei volti noti del piccolo schermo più amato dalle donne. In tantissime, infatti, seguono i suoi consigli di bellezza per essere sempre al passo con la moda e con l’essere glamour. L’esperto di tendenze oltre ad essere una presenza fissa a Detto Fatto – il programma in onda tutti i giorni su Rai 2 condotto da Caterina Balivo – è stato uno dei ...

Giovanni Ciacci ha un nuovo fidanzato : lui è l’ex di Stefano Gabbana : Giovanni Ciacci ha un nuovo amore: l’esperto di stile si è messo con l’ex di Stefano Gabbana Un nuovo amore sembrerebbe essersi fatto strada nel cuore di Giovanni Ciacci. Di chi si tratta? Quello che sappiamo oggi lo abbiamo appreso leggendo l’ultimo numero del settimanale Chi. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, sono state […] L'articolo Giovanni Ciacci ha un nuovo fidanzato: lui è l’ex di Stefano ...

GF Vip 3 - tra i partecipanti potrebbero esserci Iva Zanicchi e Giovanni Ciacci (RUMORS) : E' da poco terminato il Grande Fratello Nip, con la vittoria di Alberto Mezzetti. Nonostante la stagione sia arrivata al termine in quel di Cologno Monzese, si sta già lavorando per la prossima stagione. Visti e considerati i grandi ascolti ottenuti lo scorso anno da Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti sarà sicuramente confermata al timone della terza edizione del Grande Fratello Vip e, con tutta probabilità il reality inizierà dopo ...