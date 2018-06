Giorgetti | Macché cena con Parnasi ​Solo due fette di salame

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) "lo conosco da 15 anni, a Roma eravamo vicini di casa". A dirlo è Giancarlo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che spiega così la famigerata "segreta" con l'imprenditore arrestato per presunte tangenti per la costruzione dello stadio della Roma."L'ultima volta l'ho sentito una settimana fa: la madre aveva un'operazione delicata, mi ha chiesto di pregare per lei", ha spiegatoal Fatto quotidiano, "La cosiddettasegreta era un aperitivo: un bicchiere di vino e qualche fetta di".Alla domanda se la Lega intenda restituire i soldi versati darisponde: "Non abbiamo fatto niente di male, non vedo perché dovremmo. Non arrivano da attività illecita. E noi con lo stadio della Roma non c'entriamo proprio niente". E accusa le toghe: "Sapevamo perfettamente che nel momento in cui si andava al governo, qualche azione di ...