Gigi Proietti Cavalli di Battaglia terza puntata | ospiti 16 giugno 2018

cubemagazine

: Ora in onda: Renzo Arbore e Gigi Proietti - Come pioveva su Radio Italia Charleroi - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Renzo Arbore e Gigi Proietti - Come pioveva su Radio Italia Charleroi - aftrotta2007 : Sa perché noi italiani tolleriamo la #burocrazia e i misfatti? Perché è la mamma, il ventre molle e accogliente ne… - MaraGrisoni : Per Roma Summer Fest 2018 Gigi Proietti in Cavalli di Battaglia. Con #AssociazioneMaNi info su… -

(Di sabato 16 giugno 2018)DI. Stasera in tv sabato 16su Rai 1 torna in televisionecon la replica dello show tutto suo dal titolodi. Di seguito anticipazioni edella. SCOPRI COSA C’È IN TVdi16Lavedrà comeartisti del calibro di Nino Frassica, Serena Autieri, Gabriele Cirilli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Federico Zampaglione dei Tiromancino nonché la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti e Paolo Bonolis. Inoltre la replica dellavedrà come ospite in una delle sue ultime e più belle partecipazioni televisive l’amico più caro di tutto il pubblico della TV, Fabrizio Frizzi.di: anticipazioni 16Questa ricca ...