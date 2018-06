Giallo di Melzo | l' autopsia | Sara Luciani non è morta annegata

Blastingnews

: RT @vitaindiretta: Giallo di Melzo, il corpo di #SaraLuciani è stato riconosciuto dai tatuaggi Gli aggiornamenti di @GiovannaSavini ora a… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Giallo di Melzo, il corpo di #SaraLuciani è stato riconosciuto dai tatuaggi Gli aggiornamenti di @GiovannaSavini ora a… - vitaindiretta : Giallo di Melzo, il corpo di #SaraLuciani è stato riconosciuto dai tatuaggi Gli aggiornamenti di @GiovannaSavini o… -

(Di sabato 16 giugno 2018), la ventunenne diil cui cadavere è stato rivenuto nei giorni scorsi nelle acque del canale Muzza (una diramazione del fiume Adda), non è. Lo rivelano i primi esiti dell'secono i quali la ragazza era già senza vita quando è finita in acqua. Sulle cause effettive del decesso, però, al momento non ci sono certezze perché dal medesimo esame autoptico non sarebbero emerse ferite o lesioni causate da violenza fisica o da qualche tipo di arma. Le risposte ai tanti interrogativi che, al momento, si pongono gli inquirenti potrebbero comunque arrivare nei prossimi giorni, dagli esami tossicologici e da ulteriori accertamenti autoptici. La scomparsa died il ritrovamento Lo scorso 8 giugnoera uscita con il fidanzato, Manuel Buzzini, operaio di 31 anni. L'uomo era passato a prenderla con la sua auto, una Golf; successivamente Buzzini è stato ...