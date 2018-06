GF 15 | il bacio tra Filippo Contri e Patrizia Bonetti? Fatto apposta per farsi fotografare

Chi è Tv Boy - l’autore del “bacio” tra Salvini e Di Maio : Che tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini potesse nascere un’intesa, TvBoy lo aveva intuito già lo scorso 23 marzo, quando li ha ritratti avvinghiati in un bacio appassionato sui muri di Roma, nei pressi del Parlamento. L’opera, intitolata “Amor populi”, è stata subito rimossa ma ciò non è bastato a cancellarla dalla memoria, al punto che quel bacio è ormai diventato il simbolo del governo ...

Grande Fratello : bacio nella notte tra Alberto e la figlia di Bobby Solo Video : Mancano poche ore all'ultima puntata del Grande Fratello 15 e i suoi protagonisti non smettono di regalare spunti di discussione al Gossip; due concorrenti, in particolare, si sarebbero ''pericolosamente'' avvicinati la notte scorsa. Il daytime del reality mandato in onda lunedì 4 giugno, dunque, ha raccontato che Veronica Satti e Alberto Mezzetti si sarebbero scambiati delle dolci effusioni a letto, per poi arrivare a darsi un appassionato e ...

Gf - scatta l'inaspettato bacio tra Veronica e Alberto : Manca veramente pochissimo alla finale del Gf Nip e tutto è pronto, la conduttrice, gli opinionisti e anche i concorrenti. Questa edizione è stata ricca di colpi di scena che sicuramente non ...

ELENA MORALI E MARCO FERRI STANNO INSIEME?/ "Tra noi un bacio a stampo ma non sono stata io a darlo..." : ELENA MORALI e MARCO FERRI STANNO INSIEME? L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi svela: "C'è stato un bacio... ma credo sia di amicizia". Chiarimenti a Pomeriggio 5(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:32:00 GMT)

GF 15 - scatta il bacio tra Alberto e Veronica : la passione li travolge nella notte : Alberto e Veronica si baciano al Grande Fratello: scoppia la passione tra i due concorrenti durate la notte Una cosa decisamente inaspettata è successa poche ore prima della finale del Grande Fratello: Alberto e Veronica si sono baciati durante la notte. I due concorrenti, infatti, molto si erano avvicinati in questi giorni ma nulla faceva […] L'articolo GF 15, scatta il bacio tra Alberto e Veronica: la passione li travolge nella notte ...

Murales con bacio tra De Mita e Mancino : rimossi i manifesti ad Avellino : De Mita e Mancino come Salvini e Di Maio nel Murales comparso a Roma all'indomani delle elezioni: le vignette che ritraggono i due protagonisti della politica irpina in atteggiamenti complici sono ...

Il bacio tra Mancino e De Mita - la città tappezzata da manifesti satirici/FOTO : Ciriaco De Mita e Nicola Mancino che si baciano sulle labbra per suggellare il loro patto politico. A quasi una settimana dal voto la campagna elettorale si fa sempre più agguerrita. A tenere banco ...

Grande Fratello - l'abbraccio straziante tra le amiche Lucia e Veronica : scatta il bacio lesbo : Si fa sempre più intima l'amicizia al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Lucia Orlando e Veronica Satti . Complice l'uscita di Filippo Contri dalla casa, le due concorrenti hanno più tempo libero ...

Lei e lei : GF - bacio e parole d’amore tra le due concorrenti. Altro che amicizia - il video delle loro effusioni fa impazzire il pubblico : C’è amicizia e amicizia, ma quella che sta “sbocciando” in questi giorni ha più l’aria di essere qualcosa di diverso, di più importante addirittura. Per certi versi, in effetti l’amicizia all’interno del Grande Fratello tra Veronica e Lucia, sembra quasi eclissata di fronte a un rapporto che in molti definiscono quasi “morboso” tra le due. Da quando poi è uscito Filippo, le due trascorrono molto tempo insieme, parlando delle ...

NINA MORIC INFURIATA AL GRANDE FRATELLO 2018/ Ma perdona il presunto bacio tra Luigi Favoloso e Mariana : NINA MORIC con chi si confronterà al GRANDE FRATELLO 2018? L'ex fidanzata di Luigi Favoloso entrerà "INFURIATA" nella casa: lo annuncia Barbara D'Urso, c'è mistero sulla causa.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:15:00 GMT)

bacio saffico tra due concorrenti : coccole e carezze in diretta tv Video : A poche ore dalla puntata serale del Grande Fratello, che sara' condotta come sempre [Video] da Barbara D'Urso, tra le tante notizie che impazzano sulla rete ne segnaliamo una molto particolare che riguarda Lucia Orlando e Veronica Satta. Se la rottura tra Filippo e la commessa romana è stata scioccante per i telespettatori, quello che accade dopo è una bomba vera e propria. La rottura tra Filippo Contri e Lucia Orlando È notizia di ieri la fine ...

bacio tra Luigi Favoloso e Aida : «La storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano» : Pace fatta tra Luigi Favoloso e Aida Nizar. All'interno della casa le loro discussioni avevano indignato l'Italia intera. Ayda è stata vittima di bullismo , è stata emarginata, offesa dopo le sue ...