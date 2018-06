Gestione dei libri pro gender | il Comune di Todi sposta la bibliotecaria

L’incontro Conte-Macron si farà : “Gestione unitaria dell’arrivo dei migranti” : Una telefonata nella notte tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pare aver riportato il sereno nei rapporti tra Francia e Italia, che domani si vedranno per un pranzo. Notizia confermata dall’Eliseo. Nel menù, ovviamente, la gestione del flusso di migranti dal Nord Africa. In una nota Palazzo Chigi...

A Pozzallo nuovo appalto per la Gestione dei rifiuti : Gli obiettivi dell'amministrazione sono: tariffazione puntuale, migliorare la situazione igienico sanitaria e far pagare di meno i cittadini

Gestione dell’asma pediatrico : il punto di vista del bambino - dei genitori e di medici e infermieri : L’asma pediatrico, che è gestito prevalentemente dai professionisti sanitari e dai genitori dei bambini, può non essere controllato in modo ottimale con le cure somministrate. Sulla base di questa premessa, uno studio ha valutato l’opinione di bambini di 6-8 anni, di genitori, di medici e di infermieri riguardo alla Gestione clinica dell’asma. Lo studio si è basato su interviste che hanno coinvolto 13 professionisti sanitari (medici di medicina ...

Panicale - project financing per manutenzione e Gestione dei cimiteri comunali. : UMWEB, Panicale. Il Consiglio comunale di Panicale ha approvato il 21 Maggio la modifica del piano delle opere pubbliche che, assieme all'approvazione in giunta del progetto preliminare, fa partire l'...

Alitalia - il cambio di rotta non interrompe la picchiata dei conti. E la Gestione commissariale rischia di costare cifre folli : Alitalia starà pure cambiando rotta, come recita la nuova campagna pubblicitaria della compagnia, ma continua a perdere soldi. L’ex compagnia di bandiera ha chiuso il primo trimestre 2018 con un rosso di 117 milioni. La perdita è dimezzata rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-228 milioni), i ricavi sono in crescita (+4%) e in cassa ci sono ancora in cassa 759 dei 900 milioni del prestito ponte erogato dallo Stato. Ma il ...

Easy Duplicate Finder : strumento di Gestione dei duplicati : Durante il backup di dati da più macchine può capitare di accumulare nel proprio archivio un buon numero di file duplicati, rendendo necessario l’intervento di Easy Duplicate Finder! Ricerca e gestione Easy Duplicate Finder è un software di analisi dei file, programmato per mettere in evidenza tutti i duplicati e attuare una serie di operazione di gestione dei suddetti elementi. La schermata principale è dotata di tutti gli elementi necessari ...

Material Gallery semplifica la revisione dei progetti e la Gestione del feedback nei team : Material Gallery è un'applicazione sviluppata da Google che permette di condividere progetti, lasciare e ottenere feedback, rivedere e tenere traccia delle revisioni in modo rapido ed efficiente. Lo strumento consente ai gruppi di lavoro di rivedere i progetti sui dispositivi mobili con la possibilità di caricare rapidamente screenshot, mockup e foto di schizzi o sessioni alla lavagna. L'articolo Material Gallery semplifica la revisione dei ...

NBA - accordo con Perform per la Gestione dei siti web internazionali della lega : La lega statunitense di pallacanestro ha raggiunto un'intesa con la società di media sportivi per la gestione dei siti web sui mercati internazionali. L'articolo NBA, accordo con Perform per la gestione dei siti web internazionali della lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amianto - Legambiente : “In Sicilia solo il 21.5% dei Comuni ha un piano per la Gestione” : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 – pari al 21,5% – si sono dotati di Piani comunali in materia. La ragione di questo ritardo, per Legambiente, “risiede principalmente nella mancata adozione del ...

TH RESORTS/ Accordo per la Gestione dei villaggi ex Valtur di Ostuni - Marilleva e Pila : Il Gruppo Cdp ha deciso di affidare la gestione di tre villaggi turistici ex Valtur a TH RESORTS. Si tratta delle struttore di Ostuni (BR), Marilleva (TN) e Pila (AO)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 20:53:00 GMT)

La rivoluzione invisibile del cloud : il ruolo dei provider e la Gestione sicura dei dati - Economyup : Siti e-commerce, applicazioni Web e mobile, intranet, servizi di streaming musicale e video, di gaming, portali della pubblica amministrazione Oggi il cloud ospita ogni genere di servizio e permette ...

Netflix cresce sul mercato e a Wall Street - che penalizza Facebook e Google per la Gestione dei dati : Il divorzio con il festival di Cannes Non tutto fila liscio per il gigante del video-streaming. Si è ufficializzato il divorzio con Cannes : il festival del cinema francese non ha ammesso i suoi film ...