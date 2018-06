Gears Of War 5 | E' il mondo più grande e bello che abbiamo ami sviluppato

E3 2018 : Gears of War 5 : Rod Fergusson parla del gioco facendo un paragone con Mad Max Fury Road : Una delle grandi sorprese della conferenza E3 2018 di Microsoft è stata la rivelazione di non uno, non due, ma tre nuovi giochi di Gears of War, Gears Funko, Gears Tactics e Gears of War 5. Il giorno successivo agli annunci, il boss di The Coalition, Rod Fergusson, è salito sul palco dell'edizione E3 del programma Microsoft Inside Xbox e ha parlato un po' del prossimo episodio, compreso il confronto con il film di George Miller del 2015 Mad Max: ...

Gears of War 5 avrà elementi open world - rivelati nuovi dettagli sulla direzione artistica del gioco : Tra i nuovi titoli che Microsoft aveva presentato durante la sua conferenza dell'E3 c'è Gears of War 5, un nuovo capitolo della celebre saga che si prospetta decisamente interessante, riporta Gamingbolt.Ebbene in occasione di un'intervista, Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Microsoft, ha discusso nuovi dettagli sul gioco:Kate sarà la protagonista femminile del gioco, inoltre questo nuovo Gears of War 5 sarà un mondo più vasto e ...

E3 2018 : spuntano le prime immagini per Gears of War 5 : Dopo la rivelazione alla conferenza E3 2018 di Microsoft, la casa di Xbox e The Coalition ha rilasciato i primi dettagli e immagini del neo-annunciato Gears of War 5.Come riporta Dualshockers, abbiamo anche una descrizione ufficiale che parla brevemente della storia che vede Kait intraprendere il suo viaggio alla scoperta dell'"origine della Locusta"."Il mondo si sta sgretolando. La dipendenza dell'umanità dalla tecnologia è diventata la loro ...

E3 2018 : non solo Gears of War 5 - Microsoft annuncia anche Gears Tactics e Gears Pop : Microsoft ha annunciato tre nuovi giochi di Gears of War nel corso della conferenza E3 2018, ovvero Gears of War 5, Gears Tactics e Gears Pop.Gears of War 5, come saprete, è il nuovo capitolo della saga principale, annunciato con un gameplay trailer.Gears Tactics, invece, è un gioco di strategia a turni in stile XCOM. È in fase di sviluppo presso lo studio britannico Splash Damage.Read more…

E3 2018 : The Coalition annuncia Gears of War 5 con un trailer gameplay : Gears of War 5 è realtà con un un nuovissimo trailer che ci mostra il nuovo progetto di The Coalition che non si sta occupando solo di sviluppare degli spin-off ma anche di continuare la saga principale.Tornano quindi diverse facce conosciute da Gears of War 4 e non solo in un trailer che mostra anche delle fasi di gameplay e di combattimento molto spettacolari e viscerali.Ecco quanto mostrato durante la conferenza Xbox:Read more…

Dave Bautista vorrebbe interpretare Marcus Fenix in un film di Gears of War : Dave Bautista, ex wrestler della WWE recentemente passato al grande schermo in alcuni ruoli di primo piano come quello di Drax ne I Guardiani della Galassia, ha recentemente svelato di essere un grandissimo fan del franchise Gears of War e di inseguire il sogno di interpretare un giorno Marcus Fenix in una pellicola dedicata alla serie.Bautista l'ha rivelato in una intervista concessa a Gamespot e in seguito riportata da VG24/7, nel corso della ...

Gears of War : rumor indicano tre nuovi titoli all'E3 2018 - incluso un Battle Royale : Nei giorni che ci separano all'inaugurazione dell'E3 2018 rumor e leak si fanno sempre più insistenti e le ultime voci di corridoio circolate oggi propongono un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso se fosse confermata.Sappiamo che Gears of War è uno dei candidati a salire sul palco della conferenza Microsoft all'E3, ma stando a quello che riporta Polygon il franchise potrebbe tornare sul mercato in tre diversi videogiochi. Microsoft potrebbe ...

Un video analizza Gears of War 2 su Xbox One X : Quanti di voi sono in attesa di un nuovo capitolo di Gears of War? Probabilmente sarete (saremo) in molti e, secondo le ultime previsioni del noto analista Michael Pachter, un nuovo episodio lo vedremo su current gen, quindi prima del lancio di una nuova Xbox.Mentre rimaniamo in attesa di capire quando potremo avere tra le mani Gears of War 5, il secondo capitolo della famosa serie è arrivato anche su Xbox One X e, la precisa analisi di Digital ...

Secondo Michael Pachter Halo 6 e Gears of War 5 arriveranno prima della nuova Xbox : Un Gears of War 5 e un Halo 6 saranno certamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati in modo ufficiale quest'anno. Ma quando arriveranno, Microsoft li utilizzerà per chiudere l'era di Xbox One e forse per dare una spinta finale alle sue esclusive? O saranno "preservati" per il sistema Xbox di prossima generazione?Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, Halo 6 e Gears of War 5 dovrebbero arrivare entrambi su Xbox ...

Walmart Canada mette a listino un nuovo Splinter Cell - Borderlands 3 - Rage 2 - Gears of War 5 e tanti altri : Non bastassero le aspettative alle stelle per l'imminente E3 2018, Walmart Canada questa mattina ha gettato benzina sull'hype dei fan mettendo a listino decine di videogiochi non ancora annunciati, compreso un nuovo Splinter Cell, l'atteso Borderlands 3, Gears of War 5 e Rage 2, solo per citarne alcuni.Il leak, segnalato dall'utente Twitter Wario64 e riportato da VG24/7, è da prendersi con le dovute precauzioni ma potrebbe anticipare tantissimi ...

Il desiderio di Rod Fergusson? Vedere il Brumak di Gears of War in Monster Hunter World : Qual'è il desiderio di Rod Fergusson di The Coalition? Probabilmente lo stesso di alcuni giocatori, ovvero Vedere il Brumak di Gears of War all'interno di Monster Hunter World, il gioco di Capcom che ha registrato ben 7,9 milioni di copie distribuite.Fergusson ha dichiarato su Twitter che sarebbe favorevole a un eventuale crossover tra i due apprezzati giochi ma, come precisa, si è tratto di una "provocazione".Nel tweet, riportato da ...

Il rapper e attore Ice T accenna a novità in arrivo per Gears of War : Il rapper e attore Ice T ha accennato su Twitter ad un nuovo annuncio in arrivo questa settimana per Gears of War. Sebbene non sembra probabile che si tratti di un nuovo gioco della famosa serie, è possibile che arrivino presto notizie interessanti.Come segnala Gamepur, nel tweet di Ice T non vengono fornite molte informazioni, ad ogni modo, secondo Variety, che ha riferito la notizia, il post potrebbe essere collegato in qualche modo al film di ...

Gears of War 2 - Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli migliorati su Xbox One X : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersi alla lista dei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox, Gears of War 2 gira in 4K ...