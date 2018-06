Gb | nozze gay per cugino Regina

Prime nozze gay nella royal family - il cugino della regina Elisabetta sposa il compagno (e la ex moglie lo accompagna all’altare) : Saranno celebrate a fine estate le Prime nozze gay nella famiglia reale britannica. Lord Ivar Mountbatten, cugino della regina Elisabetta, che due anni fa aveva fatto coming out, sposerà il compagno James Coyle, 56 anni, conosciuto sulle piste da sci del villaggio alpino di Verbier. Secondo il Daily Mail le nozze saranno celebrate nella cappella privata della tenuta di lord Mountbatten, nel Devon. Figlio cadetto di David Michael Mountbatten, che ...

Corte Ue 'riconosce' nozze di coppie gay/ Coniuge straniero ha stessi diritti - Stati non ostacolino soggiorno : Corte di Giustizia Ue 'riconosce' le nozze di coppie gay: 'Coniuge straniero ha gli stessi diritti, Stati non ostacolino il permesso soggiorno'.

La Corte Ue riconosce di fatto le nozze gay : gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge : Sentenza storica dopo il ricorso di una coppia, un rumeno e un americano: gli Stati non possono ostacolare il soggiorno del coniuge, anche se dello stesso sesso

Niente torta per le nozze gay - la Corte Suprema dà ragione al pasticciere «obiettore» : A 6 anni dall'episodio i giudici danno ragione allo chef "obiettore" che, per motivi religiosi, si rifiutò di preparare la torta per un matrimonio omosessuale

Il ministro Fontana : 'No alle nozze gay - flat tax per nuclei con tre figli' : 'Basta giocare in difesa, lavorerò con tutti i ministeri per una politica family friendly. Obiettivo: invertire la denatalità perché senza figli non c'è futuro'. 'Fino ad oggi si è pensato che l'...

IL VIDEO - nozze gay a Campobasso : il sì 'arcobaleno' di Carlo e Massimiliano : Campobasso. Palazzo San Giorgio si veste a festa per celebrare il primo sì di un matrimonio arcobaleno. Le unioni civili diventano una felice realtà anche nel Molise e la soddisfazione è davvero ...