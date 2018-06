Gay | Luxuria a Fontana | siamo marea

GF : un concorrente è Gay in segreto? Luxuria insinua il dubbio : Vladimir Luxuria fa una rivelazione choc su un concorrente del Grande Fratello Ieri sera è andata in onda la seconda attesissima puntata del GF 15, e ne sono successe davvero di ogni. Difatti la trasmissione è iniziata subito con il confronto/scontro tra Paola Di Benedetto e Matteo Gentili. Successivamente Barbara d’Urso ha fatto sapere a Veronica dell’intervista rilasciata da suo padre Bobby Solo al settimanale Spy. ...

Luxuria : “In Parlamento ci sono omosessuali per il 5%. Di Maio? Non è Gay - Sgarbi ha solo rosicato tantissimo” : “Parlamentari omosessuali? Ce ne sono molti, ma molti di più di quelli che si dichiarano. Facciamo un 5 per cento“. sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, da Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare, rispondendo alle insinuazioni di Vittorio Sgarbi sull’orientamento sessuale di Luigi Di Maio, leader del M5s, ha aggiunto: “Mi ricordo che quando sono stata eletta c’erano tanti ...