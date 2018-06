Frosinone | è festa grande | delirio dopo la vittoria contro il Palermo FOTO e VIDEO

Maiello-Ciano - il Frosinone ribalta il Palermo e vola in Serie A : esplode la festa al Benito Stirpe : Dopo la sconfitta subita all’andata, il Frosinone ribalta il risultato allo Stirpe e conquista la Serie A: Palermo battuto 2-0 dai gol di Maiello e Ciano Empoli, Parma e Frosinone. Sono queste le tre squadre promosse in Serie A. L’ultima è quella di Moreno Longo, che batte il Palermo nel ritorno della finale playoff e conquista il Paradiso. Bastava non perdere ai rosanero, invece l’eurogol di Maiello e il sigillo finale di ...

Calcio - festa Frosinone : è in Serie A : 22.34 Con Empoli e Parma, fa festa il Frosinone. I ciociari battono 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all'andata 2-1 per i siciliani) e, per il miglior piazzamento in classifica, tornano in Serie A, a 2 anni dalla retrecessione. Match nervosissimo allo 'Stirpe', i canarini di Moreno Longo passano al 52' con un eurogol di Raffaele Maiello che 'centra' l'incrocio con un gran destro a giro da 25 metri. Nel recupero arriva il raddoppio di ...

Serie B - il Parma fa festa e torna in Serie A. Harakiri Frosinone : Tempo di verdetti in Serie B visto che questa sera si è giocata la 42esima e ultima giornata di campionato. Il Frosinone di Longo fa Harakiri contro il Foggia, che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato, e si fa pareggiare all'89' da Floriano che gela i ciociari che si dovranno giocare la Serie A attraverso i playoff. Il Parma di D'Aversa fa dunque festa, vince per 2-0 in casa dello Spezia graziea Ceravolo e Ciciretti, e torna in ...

